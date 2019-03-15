Весеннее половодье в Подмосковье: Подтопить может Луховицкий район и Звенигород

Снега минувшей зимой было много, март начался с аномального тепла, а весеннее половодье в 2019 году будет скромным - таково краткое содержание прогноза, только что подготовленного специалистами Гидрометцентре России. Реки в средней полосе вскроются ото льда в обычные сроки или чуть раньше. Никаких аномалий и опасных затоплений в Московской области не ожидается.

Но это не значит, что подтоплений не будет вовсе:

- В Московской области есть места, где подтопления случаются каждую весну, даже при очень низким уровне паводка, - рассказал "КП" заместитель директора по науке Гидрометцентра России Сергей Борщ. - Они находятся в Луховицком районе и под Звенигородом. Это особенности рельефа. По нашим прогнозам, возможные подтопления будут связаны с таянием снежного покрова - там, где вода скапливается в низменных местах. А от паводков на реках опасности ждать не стоит, уровни будут невысокими. На Оке в районе Серпухова почти на 5 метров ниже нормы. Аналогичная ситуация и на Москва-реке, Клязьме и других реках Подмосковья.

В местах, где возможны подтопления, расположены в основном поля и заливные луга.

- Местные жители знают об этом, у них подтопления происходят каждую весну. У них есть лодки, понтонные мосты, - напоминает Сергей Борщ. - Страшно бывает, когда половодье неожиданное. А тут все привычно и прогнозируемо. И МЧС, разумеется, тоже следит за ситуацией.