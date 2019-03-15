СКА играет как «Барселона»

Михал Михалыч Жванецкий однажды сказал: «Женщины бывают прелесть какие глупенькие и ужас какие дуры».

Иногда бывает так хорошо, что даже плохо. А иногда – совсем наоборот. Так и «Локомотив» в матчах против СКА в этом сезоне. Вроде бы в каждом матче есть рубка, накалены страсти. Взять первую игру второго раунда Кубка Гагарина. Навязана борьба, 27-23 по броскам, 28-22 по вбрасываниям, 8-12 по блокам, 24-20 по силовым приемам. На табло – 1:0 в пользу СКА, когда на 47-й минуте защитник Давид Рундблад с передач Наиля Якупова и Ярно Коскиранты реализовал большинство.

Но как же ужасно играет «Локомотив» в этом сезоне против СКА! После матча мне прилетает сообщение в соцсетях от болельщика из Ярославля: «Нашего Максима Осипова удалили за то, что Виктор Тихонов сам не удержался на коньках!»

«Подождите, - отвечаю. – А почему «Локомотив» в пяти матчах со СКА в этом сезоне забил лишь один гол? Общий счет по шайбам: 1:11. А почему в этом плей-офф Ярославль вообще не забивает в третьих периодах, когда чаще всего на характере и спасаются матчи? Cемь игр – ноль голов. Как так? Судьи в этом виноваты?»

И больше не о чем спорить. Знаете, даже «Спартак» в первом раунде оказывал больше сопротивления. Потому что хотя бы забивал, особенно в третьих периодах. Помните победный гол во втором матче за пять секунд до конца? А шайба Зубова в шестом матче, когда счет стал 1:2, и «Спартак» еще имел шанс спастись?

«Локомотив» - очень хорошая команда, но до «Спартака» в этом плей-офф пока не дотягивает. И ничего не может поделать со СКА, который играет как футбольная «Барселона». Интересную статистику от системы ICEBERG предоставил «Матч ТВ».

Если брать по атаке в равных составах, то СКА наносит больше бросков, чем соперники, с пятака и из зоны перед воротами. Реализация – 9,2% против 5,3% у соперников. То есть шайбы у Питера залетают в рамку в два раза чаще. Потому что бросают мастера.

СКА не просто атакует, а доминирует на площадке, владея шайбой. Питер лучше по передачам, по количеству входов в зону и выходов из зоны с контролем шайбы. В зоне защиты – вообще доминирование: 73% подборов у своих ворот, и только 23% - у соперников, которые вынуждены бегать вхолостую. В атаке игроки СКА совершили 48% подборов. И это тоже высокий показатель.

Можно не верить в математику, но еще перед серией было предсказано, что Наиль Якупов станет ее героем. Игрока, которого выбрали первым на драфте НХЛ, иногда недооценивают. Но он стал лучшим снайпером СКА в этом сезоне (24 гола) – обогнал даже Никиту Гусева, Сергея Плотникова, Николая Прохоркина (по 20). Хотя провел на 15 матчей меньше, чем остальные. При игре в равных составах он нанес 74 броска в створ ворот, но забил 15 голов (реализация – 20,3%). И кто отдал решающий голевой пас? Правильно, Якупов. Хотя он выступает в третьем звене, а не с такими мастерами, как Никита Гусев и Павел Дацюк.

То есть у СКА находятся такие незаметные герои, как Якупов или Рундблад, которые могут решить исход кубкового матча. А у «Локомотива» их пока не видно. Лишь один гол в пяти играх, Карл. Ну как тут победить?