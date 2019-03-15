2019-03-15T15:30:44+03:00
Общество

«Синий зуб» на проспекте Вернадского скоро достроят

В здании будут учиться студенты Российской академии народного хозяйства
Павел КЛОКОВ
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Известный на всю Москву долгострой на Проспекте Вернадского станет учебным корпусом Президентской академии.Известный на всю Москву долгострой на Проспекте Вернадского станет учебным корпусом Президентской академии.Фото: Google
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Знаменитый долгострой, из которого чуть не сделали бизнес-центр «Зенит», станет учебным корпусом Президентской академии (РАНХиГС). Работы по реконструкции уже начались. Речь идет о 22-этажном здании (проспект Вернадского, 82), оформленном из стеклянных кристаллов.

Закончить строительство планировали еще в 90-е, однако из-за финансовых махинаций подрядчиков проект оказался заморожен. Причем в прямом смысле. Зимой снег попадал в оконные щели, таял и при заморозках портил стеклопакеты. Оставшиеся стройматериалы довольно быстро растащили.

- А территория, прилегающая к зданию, покрылась мусором, - рассказали «КП» в Российской академии народного хозяйства. - Забор из профлиста пришел в негодность. Рядом с недостроем выросла стихийная рощица из деревьев и кустарников. Теперь они подлежат вырубке.

Площадь участка реконструкции почти три с половиной гектара. Здание ждет полное переоснащение с делением на зоны - учебную, административную, гостевую, служебно-бытовую и другие.

- Внешний же вид останется таким же, - добавили в академии. - Нас часто спрашивают местные жители, не опасно ли сбрасывание стеклянных плит с высоты. Отвечаем - не опасно. Демонтаж конструкций фасада проводят с соблюдением техники безопасности - на огороженной территории. Делать это с помощью промышленных альпинистов невозможно, потому как вес одной панели более 100 кг.

Дата окончания работ - 2022 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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