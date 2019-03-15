Столичный ЦОДД оштрафовали за миниатюрные дорожные знаки

В столичном ГИБДД и ЦОДД уже долгое время нет согласия по поводу размеров дорожных знаков. Гаишники оказались ярыми противниками их уменьшения. Спор дошел до суда. Предметом иска стали два дорожных знака «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» на одной из улиц города. Размер знаков был меньше традиционного. За такие вольности ЦОДД было оштрафовано на 200 тысяч рублей.

- ЦОДД будет обжаловать постановление суда в ближайшие дни. Мы уверены в своей правоте. Не было зафиксировано ни одно ДТП из-за уменьшенного типоразмера знаков. Кроме того, это давно принятый стандарт в европейских мегаполисах, сопоставимых с Москвой, - сообщили "КП" в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.

Напомним, эксперимент по уменьшению размеров дорожных знаков в Москве стартовал еще в 2017-м году. Новые знаки уже установлены на 120 улицах города. Главным аргументом в их пользу стала экономия бюджетных средств. Дорожные знаки уменьшенного размера стоят дешевле.