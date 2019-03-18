Десять корпусов Боткинской больницы отправили на модернизацию. Они уже несколько лет находятся в плачевном состоянии. Будущий неврологический корпус, где сейчас идет капитальный ремонт, 18 марта посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Боткинская больница одна из старейших в городе. Врачи оказывают все виды медицинской помощи, даже самые сложные. Мы всегда уделяли большое внимание Боткинской больнице, она оснащена самой лучшей медицинской техникой. За последние годы мы закупили оборудования на 3,5 млрд рублей. Тем не менее больница требует дальнейшей модернизации. Многие корпуса находятся в плачевном состоянии. В ближайшие год-два мы закончим четыре корпуса. И еще в шести корпусах в ближайшие годы будут проведены работы капитального ремонта и модернизации. В целом, все корпуса и вся территория будет в надлежащем современном состоянии, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Городская клиническая больница имени Сергея Боткина работает на протяжении более чем вековой истории. Здесь оказывают качественную медицинскую помощь с предоставлением полного комплекса диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических услуг. А теперь Боткинская станет одной из самых современных клиник в Европе.

КСТАТИ

В больнице уже открыт уникальный симуляционный учебный центр, построена вертолетная площадка, создан сосудистый центр. Еще одним крупным проектом ближайших лет станет строительство современного скоропомощного корпуса (приемного отделения) ГКБ им. Боткина.

Вместо традиционного принципа "пациент – к врачу" работа нового приемного отделения будет организована по принципу "врач – к пациенту".

Здания находятся в плачевном состоянииФото: Алиса ТИТКО

План работ в Боткинской больнице до 2023 года:

- корпус 1 (1940 год постройки), гемотологический. Закончат работы в 2019 году. Что будет нового: отделение трансплантации костного мозга, отделение реанимации для тяжелых пациентов;

- корпус 2 (1912 года постройки), лечебный, многопрофильный. Закончат работы в 2023 году. Что будет нового: отделение реабилитации, паллиативная помощь, химиолучевая терапия;

- корпус 6 (1911 года постройки), соматопсихиатрический. Закончат работы в 2020 году. Что будет нового: современные и комфортные условия;

- корпус 7 (1970 года постройки), хирургический. Закончат работы в 2022 году. Что будет нового: центр компетенции по гнойной травматологии;

- корпус 8 (1912 года постройки), терапевтический. Закончат работы в 2023 году. Что будет нового: отделение терапии;

- корпус 9 (1911 года постройки), хирургический. Закончат работы в 2023 году. Что будет нового: стационар кратковременного пребывания;

- корпус 10 (1911 года постройки), учебный. Закончат работы в 2022 году. Что будет нового: онлайн-трансляции из операционных;

- корпус 11 (1911 года постройки), неврологический центр. Закончат работы в 2020 году. Что будет нового: объединение отделений, комфортные 2-местные палаты;

- корпус 19 (1982 года постройки), офтальмологический центр. Закончат работы в 2019 году. Что будет нового: лечение катаракты любой сложности;

- корпус 33 (1992 года постройки), морг. Закончат работы в 2019 году. Что будет нового: лаборатории.