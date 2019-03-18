Поверка водосчетчиков в квартирах Москвы в 2019 году: Обязаны ли жители ее проводить, куда обращаться

Мне позвонили из МФЦ и потребовали сделать поверку водосчетчиков в квартире. А если откажусь, то мне будут присылать повышенные счета за воду. Но я только недавно поменяла счетчики во время ремонта в санузле. Объясните, обязаны ли жильцы проводить поверку домашних водосчетчиков в квартирах Москвы в 2019 году и что для этого нужно?

Лариса Беляева. Северо-Восточный округ.

Поверка водосчетчиков в квартирах Москвы в 2019 году, как объяснили в столичной мэрии, обязательна для жителей по федеральному закону № 102-ФЗ и постановлению правительства России № 354. Если в положенный срок не провести поверку, тогда не сможете оплачивать горячую и холодную воду, а также канализацию по данным счетчиков. Вместо этого счета станут присылать первые три месяца по среднерасчетным показаниям приборов учета в вашей квартире за последние полгода, а начиная с четвертого месяца оплаты - по нормативу. Причем итоговая сумма по нормам может получиться больше, чем по счетчикам. Чтобы вновь оплачивать воду по приборам учета, нужно сделать поверку.

ГДЕ УЗНАТЬ СРОКИ ВЫЗОВА МАСТЕРА

Поверку водосчетчиков в квартирах Москвы в 2019 году нужно проводить в сроки, указанные в документах, выданных заводом-изготовителем водосчетчиков. Это могут быть паспорт прибора или акт ввода в эксплуатацию, который выдают жильцу во время установки счетчика в квартире. Для каждого счетчика дата поверки разная в зависимости от модели. Обычно эту процедуру проводят раз в четыре года для счетчиков горячей воды счетчиков и раз в пять-шесть лет для холодной воды. Кроме того, реальную дату очередной поверки можно узнать любым удобным способом:

- на сайте мэра Москвы в «Личном кабинете» пользователя. Дата поверки указана рядом с полем для ввода показаний водосчетчика. Достаточно нажать здесь на знак «?»;

- в верхней части платежки за квартиру - в табличке для передачи данных за воду. Кроме даты следующей поверки, здесь обычно печатают номер прибора учета и предыдущие показания.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Если подошел очередной срок поверки водосчетчиков в квартирах Москвы в 2019 году, тогда можно самостоятельно или с помощью управляющей вашим домом компании вызвать мастера из аккредитованной фирмы для поверки или замены водосчетчика. В среднем поверка стоит 500 рублей за один счетчик, а новый счетчик - от 1500 рублей и выше за штуку. Чтобы обезопасить себя от «левой» конторы, можно проверить фирму на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы РФ в разделе «Реестр недобросовестных поставщиков».

Мастер должен выдать жителю в трех экземплярах акт о выполненной работе и оформить свидетельство о поверке. Оригинал акта нужно отнести в свою управляющую компанию. Далее сотрудники сами передадут его в центр госуслуг «Мои документы» для учета оплаты за воду в квартире по счетчикам.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗВОНЯТ И ПРЕДЛАГАЮТ ЗАМЕНУ

Москвичам нередко звонят на домашние и мобильные телефоны или присылают бумажные извещения с требованием заказать поверку или замену счетчика. В столичной мэрии напоминают, что сотрудники ДЕЗов, центров госуслуг «Мои документы» (МФЦ), Мосводоканала и других официальных городских служб не занимаются подобным обзвоном квартир. Свои платные услуги по поверке счетчиков предлагают некоторые частные компании. Если вам звонят и предлагают срочно поверить или поменять счетчики воды:

- уточните у звонящего название компании, которую он представляет, ее адрес и телефон для обратного звонка;

- после разговора уточните любым удобным способом сроки поверки ваших счетчиков (как это сделать - см. выше);

- если до даты поверки еще есть время, а вам продолжают звонить с требованием заказать эту услугу, тогда можете пожаловаться на эту компанию в общественную приемную столичного управления Роспотребнадзора на сайте. При этом проводить поверку счетчиков не нужно. Если ее срок уже подходит или вовсе истек, тогда сами выбираете нужную вам компанию для поверки. Обратите внимание: процедуру нужно проводить до наступления даты, указанной как срок поверки.

КСТАТИ

Что касается электросчетчиков, то в столичных домах их проверяют специалисты Мосэнергосбыта по специальному графику. Если после осмотра выяснится, что срок службы счетчика истек, мастер оставляет на нем наклейку с требованием поменять прибор учета. Все услуги жителю придется оплатить за свой счет. В среднем поверка и замена обойдутся в сумму от 2700 - 4800 рублей за прибор в зависимости от его модели.

Срок поверки можно уточнить также и в личном кабинете на сайте Мосэнергосбыта в разделе «Мой счетчик». Кроме того, дату поверки обычно указывают в паспорте прибора учета. Это может быть срок примерно от 6 до 16 лет в зависимости от модели электросчетчика. Если хотите провести поверку, тогда можно позвонить в контактный центр - (499) 550-95-50 или в обслуживающее ваш дом отделение Мосэнергосбыта. Если нужно оформить заявку на замену прибора учета, то сделать это можно любым удобным способом:

- в личном кабинете на сайте Мосэнергосбыта в разделе «Услуги и товары», выбрав услугу для жителей Москвы;

- через оператора контактного центра - (499) 550-33-77, ежедневно с 8.30 до 20.300;

- лично в любом отделении Мосэнергосбыта (адреса можно узнать на сайте ведомства).

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

18 марта - Департамент средств массовой информации и рекламы Москвы;

19 марта - Государственная инспекция по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Москвы;

20 марта - Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы;

21 марта - Объединение административно-технических инспекций Москвы (Мосжилинспекция);

22 марта - Государственная инспекция по контролю за использование объектов недвижимости Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Можно ли менять прикрепление к поликлинике несколько раз в год?

Лечение в моей районной поликлинике меня не устраивает. Мне хотелось бы прикрепиться к другой, но в соседнем районе. Если и там мне не понравится, смогу ли еще раз поменять в этом году прикрепление к поликлинике?

Татьяна Андреевна, Волгоградский проспект.

На этот вопрос в департаменте здравоохранения Москвы ответили так:

- Каждый пациент по закону имеет право на выбор медицинского учреждения. Прикрепиться к поликлинике можно не чаще одного раза в год. Это не касается ситуаций, когда у горожанина изменилось место жительства, то есть постоянная прописка, или место пребывания, то есть временная регистрация. При этом, если пациент решил поменять поликлинику, то открепляться от предыдущей не нужно. Выбранная поликлиника сама запросит все необходимые медицинские документы больного.

Заявление на прикрепление можно отправить на выбор:

1. Через сайт мэра Москвы в разделе «Услуги и сервисы»

При этом с момента подачи заявления до прикрепления и возможности дистанционной записи к специалистам выбранной поликлиники может пройти три дня. На сайте заявление можно оформить только от своего имени. Сервис работает только для пользователей старше 18 лет, у которых есть действующий московский полис ОМС.

2. Лично

Сам пациент или его представитель могут принести заявление в нужную поликлинику. Здесь проверят указанные в нем данные. После этого поликлиника сообщит жителю о прикреплении по телефону, электронной почте или с помощью смс.

Для оформления прикрепления потребуются оригиналы таких основных документов:

- жителям России в возрасте 14 лет и старше - паспорт гражданина РФ или временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое на срок оформления паспорта; полис обязательного медицинского страхования (ОМС);

- детям до 14 лет-гражданам России - свидетельство о рождении; документ, удостоверяющий личность законного представителя ребенка; полис ОМС ребенка.

Если поменялось место жительства, тогда еще нужно принести подтверждающий документ, например, выписку из домовой книги.

Если нужно прикрепиться к женской консультации, тогда сделать это можно только, обратившись туда лично с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС (если он есть). Бланк заявления можно заранее скачать на сайте департамента здравоохранения Москвы. Женская консультация в течение четырех рабочих дней проверит указанные в заявлении данные. После этого в течение двух рабочих дней пациенту сообщат о прикреплении.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.