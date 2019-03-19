«Крымская весна» в Москве: Жареная барабулька, картины Айвазовского и экскурсия по «Артеку»

Крым вернулся в родную гавань - в Россию. Исторический выбор крымчане сделали пять лет назад. Тогда жителей полуострова поддержала вся страна. Именно поэтому в Москве с 16 по 18 марта прошел фестиваль «Крымская весна». Самые масштабные гулянья были в столице. Москвичей позвали праздновать пятилетие воссоединения Крыма с Россией на 14 площадках, на которых обычно проходят городские фестивали «Московские сезоны». Так совпало, что после завершения Масленицы Москва сразу встретила еще один фестиваль - «Крымская весна». Выставки, лекции по литературе и истории, уроки по географии Крыма, театральные представления, спортивные и музыкальные мероприятия, гастрономическая программа проходили также в парке Горького, «Зарядье» и «Сокольниках».

Картины Айвазовского и атмосфера «Артека»

В парке «Зарядье» было интересно любителям литературы, истории, живописи и фотографии, а также путешественникам, меломанам и гурманам. В павильоне «Заповедное посольство» открылся научно-популярный лекторий, где проходили бесплатные лекции и мастер-классы, посвященные истории Крыма. Детей научили рисовать знаменитую гору Аю-Даг, которую еще называют Медведь-горой, потому что очень похожа на медведя, который наклонился попить воды из Черного моря. Одной из самых интересных стала виртуальная экскурсия «Путешествие по обновленному «Артеку». Провели ее ребята, которые сами бывали в известном детском лагере, а сотрудники центра рассказали, как стать вожатым хотя бы на одну смену.

В павильоне «Медиацентр» открылась выставка картин «На берегах цветущих Крыма», которая будет работать до 21 апреля (с 11.00 до 19.00). Это уникальная возможность увидеть в одном месте пейзажи Ивана Айвазовского, акварельные этюды Николая Гусаченко и Ивана Чекмазова, картины Владимира Сорокина, Виктора Русанова и других художников XIX и XX века. Здесь же можно увидеть костюмы народов Крыма, посмотреть фотографии и узнать о том, как жили на полуострове Антон Чехов, Александр Грин, Константин Коровин.

- Для выставки свои работы предоставили многие музеи, в их числе Росфото, Русский этнографический музей, который привез костюмы жителей Крыма. Также полотна Айвазовского, которые из парка «Зарядья» отправятся в составе передвижной выставки по городам России - от Калининграда до Сахалина, - рассказал Владислав Кононов, директор Департамента музеев Минкультуры России.

В «Медиацентре» о своих путешествиях по Крыму рассказывали писатели Захар Прилепин и Платон Беседин, выступили ведущие джазовые исполнители и коллективы из России, США и Германии.

С удовольствием москвичи знакомились с Крымом и в «Гастрономическом центре», где в фестивальные дни готовили спелые томаты с луком и гранатом, шурпу, крымские устрицы, жюльен из рапана, блюда из барабульки и ставриды, филе камбалы с мятно-миндальным соусом и разнообразную выпечку - чебуреки, беляши, хачапури с крымским трюфелем.

Крымская барабулька и путевка в Коктебель

Площадь Революции превратилась в огромный рынок со всевозможными вкусными и домашними товарами из Крыма. Здесь можно было купить украшения, посуду, можжевеловые подставки под горячую посуду, чай, керченские сыры и рыбу.

- Мы привезли барабульку, тюльку, ставриду холодного копчения. У нас только натуральное копчение - на ольхе и плодовых деревьях. Используем керченскую рецептуру посола, которая известна со времен СССР. Рыбу ловим из Черного и Азовского морей. У нас производство находится в нескольких километрах от Крымского моста. Вообще с появлением моста нам открылись другие возможности. Раньше мы поставляли рыбку только жителям острова, а теперь вышли на рынок в Краснодаре и Москве. В планах продавать и в Санкт-Петербурге, - рассказал Михаил Пасечник, руководитель отдела продаж компании «Звезда Рыбака город Керчь».

На фестивальной площадке можно было купить крымские колбасные и мясные деликатесы, морепродукты, эфирные масла, медовую пахлаву и лукум. А еще узнать, в каких крымских пансионатах и здравницах лучше запланировать свой отдых.

- Традиционно самыми популярными направлениями являются населенные пункты Южного берега Крыма, но очень многие сейчас хотят побывать в западной части полуострова - в Евпатории, Саках, и на восточном берегу Крыма - в Феодосии, Коктебеле. Отдых в Крыму уже несколько лет финансово доступен россиянам, санатории и здравницы стараются не повышать цены. Уже сейчас по онлайн-бронированию на майские праздники Крым в лидерах. Мы ждем гостей, ведь сможем показать красивую природу, рассказать историю полуострова и вкусно накормить - у Крыма особое гастрономическое богатство, - рассказала Ольга Мацулова, начальник управления имиджевых мероприятий министерства курортов и туризма Республики Крым.

На площадке было много развлечений для детей. В центральном павильоне юные гости могли отправиться в виртуальное путешествие по городам Крыма, узнать об архитектуре, истории и жителях. Детей учили завязывать морские узлы, конструировать корабли в миниатюре, а также рисовать морских обитателей на спиле дерева. А на кулинарных мастер-классах повара рассказывали, как запечь крымскую барабульку, пожарить мойву и как сварить суп из скумбрии.

Рядом на Манежной площади проходили иммерсивные спектакли, проводили кулинарные мастер-классы по изготовлению трубочек со сливочным соусом, купеческих пампушек и конфет «Крымский каштан». Также известный по телевизионным шоу керченский повар Сергей Винокуров учил готовить мидии в соусе «Шардоне» и угощал москвичей традиционными крымскими блюдами.

- В меню «Крымской весны» были, конечно, шашлыки из куриного филе с ялтинским луком и паприкой, чебуреки с говядиной, янтык крымский - это лепешка с травами, сыром и томатами. А также угощали крымским компотом из шиповника и кизила, - рассказал Сергей Винокуров, шеф-повар из Керчи, участник шоу «Адская кухня» и финалист кулинарного фестиваля «Инжир».

ЧТО ЕЩЕ

Лаванда на ялтинской набережной

Тверская площадь практически превратилась в ялтинскую набережную. Сюда специально из Крыма привезли кипарисы и распустившиеся магнолии. На всей площадке стоял аромат лаванды. Все желающие могли посетить сеансы ароматерапии, а после купить крымские эфирные масла.

- В столицу приехали специалисты по ароматерапии, которые рассказывали об эффективности эфирных масел, а также о профилактических, тонизирующих свойствах лаванды, таврической полыни, роз. Особенно это актуально в таком городе, как Москва. Масла можно использовать для изготовления косметики, для массажей, - рассказала Екатерина Костикова, куратор культурной программы на площадке «Ялтинская набережная».

Для любителей цветов проходили мастер-классы по флористике. Всем желающим предлагали сделать букеты и унести с собой часть Крыма. Унести можно было и другие товары - в шале продавали морепродукты, лакомства из винограда, лаванду. А также предлагали москвичам послушать модную музыку и потанцевать.

КСТАТИ

Экстрим в парке Горького

Частичку фестиваля «Крымская волна» привезли 17 марта на набережную в парк Горького.

- «Крымская волна» под Севастополем стартовала прошлым летом. Уникальность этого фестиваля в сочетании хип-хопа и экстремального спорта. Зрители могут попробовать все виды спорта. Мы сделали фестиваль в формате уик-энда. В прошлом году пришло около 200 тысяч зрителей. Мы надеемся, что этот фестиваль станет одним из значимых летних событий в Крыму, - рассказывает Никита Ваньков, представитель московского фестиваля «Крымская весна».

В парке Горького гости увидели шоу профессиональных спортсменов, выступающих в таких дисциплинах, как маунтин-байк, ВМХ, мотокросс. Несмотря на холодную столичную погоду, все желающие могли попробовать свои силы в открытых тренировках по воркауту. А еще посмотреть зрелищные гонки на радиоуправляемых моделях машин. А ближе к вечеру можно было насладиться музыкой от диджеев ST, PLC, Айкью, Natami и многих других.