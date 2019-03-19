Павильон Москвы на выставке MIPIM в Каннах посетили порядка 10 тысяч человек

Сегодня, 19 марта, на заседании президиума правительства Москвы подвели итоги прошедшей в Каннах (Франция) 30-й юбилейной выставки недвижимости и инвестиционных проектов MIPIM 2019.

- Выставка приняла 26 тысяч участников, при этом павильон правительства Москвы за все дни работы посетило около 10 тысяч гостей, - сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин. - Такого количества посетителей никогда не было. Сейчас интерес к Москве сильно вырос после чемпионата мира по футболу. Кроме того, в этом году в павильоне Москвы центральным экспонатом выставочной экспозиции стал уникальный интерактивный мобильный комплекс "Карта Москвы". Комплекс в модернизированном виде был впервые представлен на MIPIM. Градостроительные программы Москвы демонстрировались на картах города в старых границах и на новых территориях. Здесь можно было посмотреть, как у нас развиваются дороги, метро, основные промзоны, Новая Москва.

Среди главных проектов Москвы, представленных на MIPIM, глава столичного Стройкомплекса отметил парк "Зарядье", ВДНХ, в "Москва-Сити" самую высокую жилую башню в Европе, транспортно-пересадочные узлы.

"Восемьдесят спикеров, в том числе пятьдесят иностранных, стали участниками проводимых на московской площадке дискуссий, а деловая программа павильона в целом привлекла около одной тысячи посетителей", - отметил Марат Хуснуллин.

На выставке Москва подписала два важных документа. Это соглашение о сотрудничестве между Москвой (Россия) и Ниццей (Франция), а также соглашение о создании совместного предприятия между Мосинжпроектом и французской компанией SUEZ по переработке строительного мусора.

Главным событием выставки стало награждение премией MIPIM Awards. Жюри конкурса - это международное профессиональное сообщество, эксперты в области архитектуры и урбанистики. В этом году было подано 200 заявок из 58 стран мира.

Впервые за всю историю участия московский проект парка «Зарядье» с многофункциональным концертным залом получил специальный приз жюри MIPIM Awards. Как уточнили организаторы, основными критериями, повлиявшими на выбор, стали смелость градостроительного решения мэра Москвы Сергея Собянина ("Зарядье" - первый парк за 200 лет в центре Москвы), уникальность архитектурных форм и профессиональная команда, состоящая из специалистов правительства Москвы, городской компании "Мосинжпроект", иностранных и российских архитекторов, инженеров.

Накануне оглашения результатов премии MIPIM Awards проект был поддержан уникальной музыкальной программой. На сцене Дворца фестивалей в Каннах перед 2300 зрителями выступили более 40 артистов театра «Геликон - Опера» с программой «Легенды московской оперы».

- Участие в выставке MIPIM даёт Москве колоссальный обмен мнениями и опытом в мировом жилищном строительстве, в создании парков, в будущем урбанистики, - сказал Марат Хуснуллин. - На выставке зарубежные инвесторы и архитекторы присматриваются к нашим проектам, к примеру, конкурсам на строительство транспортно-пересадочных узлов и новых зданий.

По его словам, в ближайшие годы на MIPIM Москва планирует представить проекты жилых кварталов реновации, редевелопмента промзон на примере ЗИЛа с набережными, а также больницу площадью 150 тысяч квадратных метров в Коммунарке.