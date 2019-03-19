Собянин рассказал о сохранении культурного наследия Москвы

Историческая Москва не только охраняется государством, но и постоянно обновляется. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о сохранении культурного наследия столицы. Об этом он написал в блоге на своем персональном сайте.

«В 2011 - 2019 годах мы имеем 1 тыс. 247 спасенных и отреставрированных памятников старины; 988 объектов, взятых под государственную охрану; 350 благоустроенных улиц; более 8 тыс. отремонтированных фасадов; четыре здания с охранным статусом, которые были утрачены безвозвратно», - сообщил Сергей Собянин.

В прошлом году Москва продолжила одну из крупнейших в мире программ реставрации и возрождения памятников архитектуры и в целом культурного наследия. Специалисты работали по 507 адресам, на 228 из них - реставрация завершилась (см. «Конкретно»). На 49 из 228 отреставрированных в 2018 году памятниках провели комплексную реставрацию, на 179 - локальные ремонтно-реставрационные работы. Еще на 19 - противоаварийные работы.

Реставрация памятников в Москве проходит за счет городского бюджета (в 2018 г. - 79 объектов), МИД России, Минкультуры России и других федеральных ведомств (53 объекта), частных инвесторов и меценатов (96 объектов - 42% от общего числа).

В своем блоге Сергей Собянин отметил неизбежность конфликта между интересами застройщиков и задачей защиты сложившейся городской среды. «Столица, с одной стороны, получила богатейшее многовековое наследие, которое нуждается в сохранении, а с другой стороны, в городе живут миллионы людей с повседневными нуждами и запросами, а потому реновация отдельных зданий или даже целых кварталов также необходима», - отметил мэр.

По его мнению, роль правительства Москвы - быть посредником в разрешении этого конфликта. «Мы постоянно находимся в поиске компромисса», - добавил Собянин.

НА ВДНХ ВЕРНУЛСЯ «КОСМОС»

Столичные власти сохранили и продолжают восстанавливать памятник архитектуры и одно из любимых мест отдыха жителей и туристов - ВДНХ. За последние годы здесь развернулась крупнейшая площадка реставрации в Москве. В течение пяти лет работы проводятся на 50 объектах культурного наследия, из них завершены работы на 20 объектах (комплексно - на 12 объектах). К примеру, в прошлом году восстановлен павильон № 32/34 «Космос». Реставраторы вернули уникальный стеклянный купол, воссоздали гипсовый лепной декор по фасадам и интерьерам, облицевали колонны цветным мрамором, отреставрировали скульптурную группу на крыше здания. Под куполом павильона появилась люстра - точная копия звезды, украшавшей Троицкую башню Кремля с 1935 по 1937 годы. По авторским чертежам удалось воссоздать эту историческую люстру диаметром более 4 метров и весом почти 1 тонну. Ее предшественница украшала купол павильона с 1954 году, а в 1970-х гг. была демонтирована и утрачена. Люстра стала частью новой экспозиции центра "Космонавтика и авиация", который открыт в отреставрированном павильоне.

До конца апреля 2019 года планируется восстановить легендарные фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", а также несколько исторических павильонов.

В столице продолжается программа реставрации храмов и религиозных сооружений. Начиная с 2012 года по программе субсидий религиозным организациям была завершена реставрация 33 храмов. При этом обновляются и произведения монументального искусства. В прошлом году отреставрированы 17 произведений монументального искусства, а также 36 могил (захоронений) и художественных надгробий.

Фасады 144 памятников архитектуры привели в порядок по программе «Моя улица». Все исторические здания при этом отремонтировали и промыли. Кроме того, были музеефицированы две площадки археологического наследия - фрагмент белокаменного основания стены церкви Николая Чудотворца (Николы) в Столпах (XVII-XVIII в. в.) и фрагмент ограды Златоустовского монастыря.

По программе «1 рубль за 1 кв. метр» с 2012 года в аренду передали 25 аварийных памятников архитектуры. Частники получили их по льготной ставке 1 рубль за 1 кв.м в год на 49 лет при условии их восстановления. Из 15 комплексно отреставрированных зданий для примера можно назвать, например, садовый павильон с садом, 1911 г., в переулке Сивцев Вражек и комплекс доходных домов, нач. XX в.: доходный дом, сер. XIX в., 1911 г., в Настасьинском переулке.

КСТАТИ

Московские реставраторы - лучшие!

В 2018 году городской конкурс "Московская реставрация" проводился в 8-й раз. С 2011 года лауреатами конкурса стали 289 человек и организаций. В прошлом году на конкурс подали рекордное число заявок - 105. В номинации "Молодой реставратор" участвовали 16 студенческих работ.

Лауреатами конкурса "Московская реставрация" 2018 г. стали 46 специалистов и/или организаций, принимавших участие в реставрации 23 объектов культурного наследия.