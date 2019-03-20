Москва обновляет трамвайные пути

Очередной этап капитального ремонта трамвайных линий прошел в городе в прошлом году. Рельсы заменили на Донбасском путепроводе, Балаклавском проспекте (разворотное кольцо), Новоспасском мосту, Ростокинском проезде, улицах Бориса Галушкина и Академика Королева. Всего на этих участках обновятся около девяти километров путей. Транспортная ситуация улучшилась в таких районах, как Метрогородок, Нагорный район, Зюзино, Таганский, Сокольники, Алексеевский. Во время реконструкции усовершенствована система вибро- и звукоизоляции, повышена износостойкость путей, увеличена скорость следования трамваев.

К примеру, в Метрогородке уже огородили трамвайные пути на Открытом шоссе. В этом году ограждения поставят от храма Апостола Андрея Первозванного до улицы Тагильская по четной стороне и до улицы Лосиноостровская - по нечетной стороне. Пассажиропоток на этом виде транспорта вырос в два раза.

- На маршруте у меня теперь меньше нервотрепки, водители больше не заезжают на пути, - поделился впечатлениями вагоновожатый Дмитрий. - Раньше это было огромной проблемой. Некоторые вообще парковали свои машины так, что трамвай не мог проехать.

- Давно надо было ограждения поставить, - довольна пассажирка трамвая, москвичка Юлия. - Я каждый день пользуюсь трамваем. Сейчас доезжаю до нужной остановки быстрее примерно на 15 минут. Конечно, пришлось терпеть неудобства во время реконструкции. Зато сейчас и скорость у трамвая выше, и шума на новых рельсах меньше.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГАРАНТИРУЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ

Всего же с 2010 года в порядок привели более 200 километров таких маршрутов. Для повышения комфорта и безопасности пассажиров используют современные технологии по защите от шума, а также композитные шпалы и рельсы, доработанные по техническим условиям Мосгортранса. Тише становится и в самих трамваях, и в жилых домах по соседству с ними. Масштабные работы коснулись Чертановской улицы, шоссе Энтузиастов и других участков. Например, в Нагорном районе трамвайные пути на одном из участков Симферопольского бульвара отремонтировали с применением шумопоглощающих технологий. Это касается отрезка от улицы Болотниковская до Нахимовского проспекта.

- Окна моей квартиры на бульваре выходят как раз на трамвайные пути, - говорит жительница Нагорного района Мария. - Хотя в комнатах установлены стеклопакеты, все равно шум от проезжающих мимо трамваев было сильно слышно. Сейчас в нашем доме стало заметно тише. Я сама езжу на этом маршруте, и в салоне трамвая тоже теперь намного комфортнее.

Еще одно удобство - на трамвайных остановках ставят приподнятые посадочные платформы, адаптированные для маломобильных пассажиров. Сегодня в столице более 220 таких остановок. После капремонта оборотного трамвайного кольца удобная для инвалидов-колясочников остановка появилась на Балаклавском проспекте в районе Зюзино. Для них также сделали заезд и пандус при сходе с посадочной платформы, а также уложили наземные тактильные указатели.

И ПОЛЕЗНО, И ПРИЯТНО

Техническую начинку вдоль трамвайных маршрутов тщательно модернизируют в каждом районе. При капремонте монтируют новые кабельные линии электрообогрева и автоматизации стрелочных переводов, а также заново протягивают контактную сеть. К примеру, такие работы провели в Таганском районе. Одновременно устроили водоотвод от трамвайных путей, заменили горловины колодцев и водосборных решеток, отремонтировали проезжую часть с двух сторон путей.

- На линии подумали об удобстве не только пассажиров, это важно, конечно, но еще и о нас, тех, кто управляет трамваем, - говорит вагоновожатая Юлия. - Стараешься довезти людей вовремя, москвичи вечно торопятся, хотят быстрее по своим делам доехать. И хорошо, когда не нужно простаивать из-за поломки контактной сети или стрелочного перевода. Если такое случается, свое недовольство пассажиры ведь нам, вагоновожатым, высказывают. После ремонта оборудования и путей всем стало комфортнее и надежнее в дороге.

Например, сразу в двух районах, Сокольники и Алексеевский, на участке улица Бориса Галушкина - Ростокинский проезд (от улицы Ярославская до узла Ростокинский проезд - Богородское шоссе) переложили кабельную линию, заменили плавающие люки, колодцы, контактную сеть. Поездки на трамвае по Москве становятся еще приятнее для жителей и гостей города.

Очередной этап капитального ремонта трамвайных линий прошел в городе в прошлом году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОНКРЕТНО

- Сегодня по всей Москве проложено 418 километров трамвайных путей. В среднем их нужно менять каждые 15 лет.

- Более 60 километров путей протянут в столице заново по программе капитального ремонта до 2020 года. При этом полностью заменят конструкцию трамвайных путей, верхнее покрытие, контактную сеть и систему водоотвода.

- Пути уже отремонтировали в Холодильном переулке, на участках Полярной улицы, разворотном кольце Уржумская улица, в проезде Дежнева, на Большом Устьинском мосту, на Большой Калитниковской улице, а также в 1-м и 4-м Рощинском проездах.

КСТАТИ

Столичные улицы с каждым годом становятся комфортнее. Практически во всех районах по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина идет благоустройство по программе «Мой район». Благодаря этому удобными становятся не только кварталы в центре, но и отдаленные районы. Программа должна комплексно затронуть 25 поселений и 125 районов города.

- Мы не с нуля начинаем, мы всегда этим занимались, - отметил Сергей Собянин. - Мы строили школы, детские сады, больницы, поликлиники, благоустраивали десятки тысяч дворов, сотни парков. Мы должны видеть район как некую обособленную территорию со своими традициями, историей, специфическими проблемами и обустраивать не только город в целом, а именно брать срез района и смотреть: а чего там не хватает? Школы, больницы, общественного транспорта, скверов? Надо посмотреть комплексно, где люди живут и какие проблемы на этой территории.

По его словам, столичные власти будут продолжать такую политику, при которой районы с каждым годом превращаются в более красивые, ухоженные и комфортные для жителей. Любой из них, как считает мэр, можно превратить в центр притяжения горожан и туристов. Для этого Москва постоянно повышает в том числе качество транспортной инфраструктуры. По программе «Мой район» проводится масштабная реконструкция трамвайных путей.