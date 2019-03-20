Москвичи сами решат, будут ли ярмарки выходного дня работать круглый год

Чуть больше двух недель осталось до открытия в столице традиционных ярмарок выходного дня. Мэрия уже начала принимать заявки от фермеров и крупных производителей овощей-фруктов. С 5 апреля во всех городских округах будет работать более 100 торговых площадок. Некоторые из них могут стать постоянными, то есть их не будут закрывать на зиму. Решение об этом примут сами москвичи.

В мобильном приложении и на портале «Активный гражданин» сегодня запустили голосование по восьми ярмаркам в семи районах города. Жители решат, будут ли эти крытые районные площадки работать круглый год (см. ниже). Кстати, первая такая ярмарка уже появилась в феврале в Кузьминках.

Свое мнение желающие можно высказать по 18 апреля включительно. При этом участники опроса могут не только выбрать адрес из предложенного списка, но и предложить свой вариант.

Напомним, ярмарки выходного дня обычно открываются каждый год в апреле в разных районах Москвы. На них с пятницы по воскресенье горожане могут купить свежие овощи и фрукты, молочные продукты, мясо и рыбу. Торговля закрывается до следующей весны примерно в ноябре - декабре в зависимости от морозной погоды.

КОНКРЕТНО

Где откроются крытые мини-базары

Бутырский район

ул. Милашенкова, вл. 14, недалеко от метро «Петровско-Разумовская»

Орехово-Борисово Северное

ул. Домодедовская, вл. 12, рядом с метро «Домодедовская» и «Орехово»

Отрадное

Алтуфьевское ш., вл. 30г

ул. Отрадная, вл. 16

Перово

Зеленый пр-т, вл. 2, рядом с Перовским парком и метро «Перово»

Фили-Давыдково

ул. Ватутина, вл. 18, корп. 2, недалеко от метро «Кунцевская» и железнодорожной платформы Кунцево

Южное Медведково

ул. Полярная, вл. 10

Бескудниковский район

Бескудниковский б-р, вл. 40, корп. 2, рядом с метро «Селигерская».