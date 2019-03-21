Реновация жилья обеспечит комплексное развитие Москвы

На состоявшейся на прошлой неделе в Каннах XXX Международной инвестиционной выставке MIPIM 2019 представили московскую программу реновации жилья. Представители российской делегации рассказали о тенденциях комплексного городского планирования по программе реновации. Напомним, ранее на IX Московском гражданском форуме «Мой город - мой район. Перспективы развития» мэр Москвы Сергей Собянин в своем выступлении подчеркнул, что в этом году начинается важнейший этап программы реновации.

СТАРЫМ ДОМАМ КАПРЕМОНТ УЖЕ НЕ ПОМОЖЕТ

Для Москвы решение о сносе пятиэтажек стало стратегически важным. Иначе было бы просто невозможно предотвратить массовое появление аварийного жилья в городе в ближайшие 15 лет. Старые дома не спасет даже капитальный ремонт. К тому же в них в любом случае не избавиться от тесноты. Для сравнения: обеспеченность жильем в Москве низкая - 19,5 квадратного метра на человека, при этом в Санкт-Петербурге - 23,3 квадрата, в Лондоне - 31,5 квадрата, в Нью-Йорке - 41,8 квадрата.

Жилые кварталы, спроектированные 40 - 50 лет назад, сильно отстают от современных требований эффективного использования городской территории и комфортного проживания горожан. В них недостаточно социально-бытовых учреждений и парковок, изношены инженерные коммуникации, слабо развита дорожно-транспортная инфраструктура. Москва сегодня стремительно меняется и требует более качественных условий жизни, комфорта и удобства, как для жителей, так и для гостей, бизнеса, инвесторов.

При подготовке программы реновации проанализирован мировой опыт подобных проектов в таких странах, как Франция, Япония, Германия, Китай, Израиль и другие. Из зарубежных наработок выделены основные и адаптированы для российской столицы.

Напомним, переселением и сносом пятиэтажек сносимых серий правительство Москвы занимается последние 20 лет. Всего в первой программе 1722 жилых дома (6,3 млн кв. м). Из них сейчас осталось снести 33 дома. А в новом проекте реновации участвует уже в три раза больше домов. При этом столичные власти решают амбициозную задачу - выполнить столь масштабную программу в более сжатые сроки.

СМАРТ-СТАНДАРТ ДЛЯ НОВОСТРОЙКИ

Реновация стала единственной возможностью комплексно заняться развитием и обновлением территорий жилой застройки. Программа затрагивает не только кварталы непосредственного строительства и реконструкции, но также соседние районы и город в целом. Москва создает городскую среду принципиально нового качества - с продуманными пешеходными и автомобильными маршрутами, рабочими местами рядом с жильем, энергоэффективными зданиями, улучшенной экологией, обновленными инженерными сетями, современным архитектурным обликом.

А новостройки для переселенцев еще при проектировании оснастят технологиями умного города «Смарт-стандарт 1.0». В них будет централизованная система передачи показателей приборов учета, внутридомовое и дворовое видеонаблюдение, связь, система доступа к городским сервисам.

Реновация станет толчком для дальнейшего развития экономики столицы. В том числе и малого и среднего бизнеса. Попавшие под

снос магазины, сервисы бытовых услуг, места отдыха, размещавшиеся в пятиэтажках, сохранят свои действующие льготы. Им предложат удобные площади на первых нежилых этажах в новостройках реновации.

ПРОЕКТЫ КВАРТАЛОВ ОБСУДЯТ С ЖИТЕЛЯМИ

Проекты масштабного обновления районов обязательно будут обсуждаться с жителями.

- Сейчас строится около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости для участников реновации, это почти 100 новых стартовых жилых домов, - рассказал на выставке MIPIM в Каннах глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - По готовым проектам планировок районов реновации приступаем к публичным слушаниям. Мы не будем «держать» эти проекты, а станем сразу выводить их на публичные слушания по мере готовности. Нам необходимо в максимально сжатые сроки согласовать проекты с жителями.

Именно с учетом мнений участников реновации принимаются решения по программе. Такое условие в числе других основных гарантий не просто утверждено правительством Москвы (см. «Важно!»), но и строго выполняется. Это подтверждают сами новоселы. Кстати, как раз в эти дни на западе столицы начался демонтаж еще одного дома, включенного в программу. В этом округе переселенцы уже вовсю обживают комфортные квартиры. Как и на северо-востоке столицы, на улице Летчика Бабушкина.

- Новый дом оказался рядом со старым, мы остались в своем районе, - рассказал Георгий Братеньков, участник реновации, житель сносимого дома на улице Летчика Бабушкина. - Наша семья из двушки в хрущевке разъехалась в две однушки в новостройке. Семья дочери с ребенком теперь будет жить отдельно. Мы довольны, хорошая отделка в квартире, даже никакой ремонт там не нужен. Желающим помогали в управе с переездом. Не скрою, небольшое волнение сначала появилось, когда узнал о реновации. Но теперь всем участникам программы говорю, что волноваться не стоит.

Программа реновации уже сейчас стала уникальным примером масштабного обновления городского пространства при сохранении гарантий жилищных и имущественных прав горожан. Теперь разрабатывается законопроект о новом принципе расселения аварийного жилья с возможностью реновации для крупных городов России на основе принципов московской программы реновации.

Цифры и факты

ЧТО ДАЛЬШЕ

В 2019 году в Москве планируется:

- разработать необходимую для реновации градостроительную документацию - до 1 августа;

- определить этапы реновации со сроками их выполнения - до 31 декабря;

- продолжить подбор стартовых площадок;

- обеспечить проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию и передачу под заселение стартовых домов;

- продолжить переселение жителей - участников программы.

ВАЖНО!

Что гарантируется участникам программы

1. Решение жителей. Дома включены в список сноса по итогам голосования собственников квартир. Но и после этого жители вправе отказаться от реновации до момента заключения первого договора на новую квартиру.

2. Сохранение своего района проживания (в Зеленограде и Новой Москве - переезд в пределах округа).

3. Современные монолитные или из улучшенной панели дома, построенные с учетом требований безопасности, энергоэффективности и комфорта проживания.

4. Новая квартира с жилой площадью не меньше предыдущей, с улучшенной отделкой. При желании - равноценное возмещение жилья.

5. Улучшение жилищных условий для очередников вне очереди по нормам получения жилой площади.

6. Докупка дополнительной площади со скидкой при желании для собственников жилья.

7. Помощь с переездом для социально незащищенных жителей. По заявкам - всем жителям.