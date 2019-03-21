Москва реализует крупнейшую в мире программу реставрации

Всего в прошлом году реставрационные работы шли на 507 исторических объектах. Как отметил на своем персональном сайте мэр Сергей Собянин, благодаря предпринятым в последние годы мерам в Москве «запустили беспрецедентную – не только за всю историю России, но и в мировой практике – программу реставрации».

Средства на реставрацию выделяют бюджет Москвы, МИД, Минкультуры РФ, федеральные органы исполнительной власти, частные инвесторы и меценаты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2011-2018 годы в Москве отреставрировано 1211 объектов культурного наследия. С начала 2019 года завершена реставрация еще 36 памятников.

Доля московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилась за эти годы с 39% до 6%.