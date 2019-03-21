Погода в Москве 21 – 24 марта: Зима вернется со снегом. Но ее быстро смоет дождем

Мы уже вовсю ждем, когда снег растает. И он действительно исчезает на глазах, сугробы усыхают на 2 сантиметра каждый теплый день. В центре Москвы они уже лишь 5 – 6 см высотой, в районе ВДНХ высота снежного покрова 12 см, больше всего в Тушине - 20 см (это данные Московского метеобюро).

Но в пятницу зима напомнит, что не успела уйти далеко, судя про прогнозам синоптиков на 21 – 24 марта. В центр России прорвется холодный циклон из Северной Атлантики. Метеорологи называют такие циклоны ныряющими. Обычно закрутившиеся над севером Атлантического океана вихри движутся вдоль арктического побережья России, до средней полосы дотягиваются лишь из атмосферные фронты. А иногда циклон резко “ныряет” на юг – что и произойдет в пятницу, 22 марта.

Ненастье начнется ранним утром, между 6 и 9 часами, предупреждают в центре “Фобос”, и будет продолжаться весь день. Сначала это это будет снег и мокрый снег при нулевой температуре, днем уже вероятнее осадки в виде дождя. За сутки в общей сложности выпадет 8 – 9 мм, это четверть всей мартовской нормы.

Вдобавок к снегу возможен гололед (будьте осторожны на дорогах, неважно, за рулем вы или пешком), налипание мокрого снега на проводах, порывы ветра до 20 м\сек. Как следствие – перебои в работе аэропортов и пробки на автотрассах.

В выходные погода будет промозглой и ветреной, не радуют прогнозом в Гидрометцентре России. По ночам возможен небольшой мокрый снег, днем изредка дождик. Зато тепло: +5...+6 градусов, это на 2 – 3 градуса выше, чем положено по климатическим нормам.

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