2019-03-22T15:23:17+03:00
Общество

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин: «Ленинский проспект от строительства метро не пострадает»

В эфире радиостанции «Москва FM» заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин рассказал, какие изменения ждут горожан в ближайшее время. Публикуем основные цитаты
Светлана ВОЛКОВА
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Марат ХуснуллинМарат ХуснуллинФото: Михаил ФРОЛОВ
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«КОММУНАРСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЖЕТ МЦК, БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО И НОВУЮ МОСКВУ»

- Участок Коммунарской линии метро в районе Ленинского проспекта пройдет на глубине не менее 35 метров и не повлияет на существующую застройку. Опасения жителей Ленинского проспекта беспочвенны. Никаких транспортно-пересадочных узлов в этом районе не планируется. Станции будут построены с минимальным воздействием на окружающую среду.

Благодаря новому участку Коммунарской линии жители Ленинского проспекта получат удобную связь с МЦК, Большой кольцевой линией метро и Новой Москвой.

«РОЗОВАЯ ВЕТКА РАЗГРУЗИТ ФИОЛЕТОВУЮ»

- Первый участок Некрасовской линии метро от станции «Некрасовка» до «Косино» планируется открыть в начале июня. Эксплуатирующие службы метро уже принимают и обживают помещения станций. На участке также находятся станции «Лухмановская» и «Улица Дмитриевского». До конца этого года планируется завершить основные строительные работы на втором участке Некрасовской линии от станции «Юго-Восточная» до «Нижегородской». Благодаря новой розовой ветке мы не только обеспечим скоростным транспортом районы юго-востока Москвы, но и уменьшим пассажиропоток на самой загруженной линии - Таганско-Краснопресненской.

«ПОДЗЕМКА В БИРЮЛЕВО ПРИДЕТ НЕ РАНЬШЕ 2025 ГОДА»

- Строительство Бирюлевской линии метро планируется начать после 2025 года. Сейчас мы прорабатываем градостроительную документацию и готовимся к строительству. Длина Бирюлевской линии составит ориентировочно 34 километра. На ней разместится 14 станций. Эта ветка стартует от станции МЦК ЗИЛ. Участок Бирюлевской линии соединит станцию МЦК ЗИЛ и станцию «Кленовый бульвар» Большой кольцевой линии, пройдет через Бирюлево и в дальнейшем выйдет на Новую Москву.

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К 2023 году в столице откроется новая линия метро - Коммунарская. Причем один из отрезков ветки от станции «Улица Новаторов» до станции «Столбово» планируют строить частями. На этом маршруте длиной около 16 километров будет семь станций. Такие изменения в проект внесла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина (подробности).

Карта метро Москвы 2023 года

Столичное метро сегодня - это 14 линий, включая Московское центральное кольцо (МЦК) и монорельс, общей протяженностью 440 километров с 261 станцией (224 станции метро, 31 МЦК и 6 монорельса). И каждый год строятся новые (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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