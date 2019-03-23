Страна дворцов и тысячи храмов: главные исторические достопримечательности Японии

В Японию едут прежде всего для того, чтобы окунуться в ее историю и культуру. А еще – восхититься красотой ее древних дворцов и храмов. Представляем 7 главных достопримечательностей Японии, которые непременно нужно увидеть во время путешествия по этой стране.

1. Императорский дворец в Токио

Попасть во Внешний и Восточный сады резиденции императоров, а также в парк Китаномару, можно совершенно бесплатно. Лучшее место для фото - мост Нидзюбаси.

2. Киото - древняя столица Японии

По старинным улочкам этого города можно просто гулять, как по музею. Киото был столицей Японии больше тысячи лет. В нем сохранились сотни буддийских и синтоистских храмов. Главные достопримечательности - храмы Киёмидзу, императорский дворец Госё, Золотой и Серебряный павильоны, замок Нидзё.

3. Нара

Почти 1300 лет назад на этой земле появилась Хэйдзё - первая столица Японии. Комплекс Тодайдзи в Наре считается одним из крупнейших буддийских храмов страны.

4. Камакура

Город в префектуре Канагава называют старинной самурайской столицей. Посетите храм Энгакудзи, где хранится зуб Будды.

5. Храмовый комплекс Никко

Красивейшие храмы Тосёгу, Футарасан-дзиндзя и Риннодзи входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

6. Замок в Химэдзи

Замок Белой цапли возле горы Химэ - один из самых древних в Японии.

7. Замок Мацумото

А этот дворец в префектуре Нагано называют Замком Черного ворона - за темный цвет стен и «крылья» башен.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Выиграй два билета в Японию

2018 – 2019 год объявлен Годом Японии в России. С 15 марта по 25 марта в рамках этого события проводится фотоконкурс, победитель которого получит 2 билета в Японию. Что для этого нужно сделать:

1. Сфотографируйтесь на фоне инсталляции Года Японии в России. Такие инсталляции есть не только в Москве, но и ещё в 9 городах: Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владивостоке, Волгограде, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Хабаровске.

2. До 25 марта включительно опубликуйте фото в соцсетях (Facebook, Instagram, ВКонтакте) с хештегами #Порталвяпонию и #Годяпониивроссии.

3. Авторизуйтесь на сайте конкурса www.japanportal.ru.

Победитель получит два билета в Японию, остальные участники, набравшие максимальное число голосов в своем городе, будут награждены памятными призами.

Полная информация о конкурсе и адреса инсталляций - на сайте www.japanportal.ru