Страна дворцов и тысячи храмов: главные исторические достопримечательности Японии
В Японию едут прежде всего для того, чтобы окунуться в ее историю и культуру. А еще – восхититься красотой ее древних дворцов и храмов. Представляем 7 главных достопримечательностей Японии, которые непременно нужно увидеть во время путешествия по этой стране.
1. Императорский дворец в Токио
Попасть во Внешний и Восточный сады резиденции императоров, а также в парк Китаномару, можно совершенно бесплатно. Лучшее место для фото - мост Нидзюбаси.
2. Киото - древняя столица Японии
По старинным улочкам этого города можно просто гулять, как по музею. Киото был столицей Японии больше тысячи лет. В нем сохранились сотни буддийских и синтоистских храмов. Главные достопримечательности - храмы Киёмидзу, императорский дворец Госё, Золотой и Серебряный павильоны, замок Нидзё.
3. Нара
Почти 1300 лет назад на этой земле появилась Хэйдзё - первая столица Японии. Комплекс Тодайдзи в Наре считается одним из крупнейших буддийских храмов страны.
4. Камакура
Город в префектуре Канагава называют старинной самурайской столицей. Посетите храм Энгакудзи, где хранится зуб Будды.
5. Храмовый комплекс Никко
Красивейшие храмы Тосёгу, Футарасан-дзиндзя и Риннодзи входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
6. Замок в Химэдзи
Замок Белой цапли возле горы Химэ - один из самых древних в Японии.
7. Замок Мацумото
А этот дворец в префектуре Нагано называют Замком Черного ворона - за темный цвет стен и «крылья» башен.
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Выиграй два билета в Японию
2018 – 2019 год объявлен Годом Японии в России. С 15 марта по 25 марта в рамках этого события проводится фотоконкурс, победитель которого получит 2 билета в Японию. Что для этого нужно сделать:
1. Сфотографируйтесь на фоне инсталляции Года Японии в России. Такие инсталляции есть не только в Москве, но и ещё в 9 городах: Санкт-Петербурге, Краснодаре, Владивостоке, Волгограде, Новосибирске, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Хабаровске.
2. До 25 марта включительно опубликуйте фото в соцсетях (Facebook, Instagram, ВКонтакте) с хештегами #Порталвяпонию и #Годяпониивроссии.
3. Авторизуйтесь на сайте конкурса www.japanportal.ru.
Победитель получит два билета в Японию, остальные участники, набравшие максимальное число голосов в своем городе, будут награждены памятными призами.
Полная информация о конкурсе и адреса инсталляций - на сайте www.japanportal.ru
ИСТОЧНИК KP.RU