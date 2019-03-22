2019-03-22T16:56:01+03:00
Общество

В финал Всероссийской олимпиады школьников прошли более 1500 москвичей

Учащиеся 9-11 классов соревнуются по 24 предметам
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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На днях стартовал заключительный этап ежегодной Всероссийской олимпиады школьников. В этом году учащиеся 9-11 классов соревнуются в ней по 24 предметам. Лучших из лучших сначала определяли на региональных этапах. В итоге от Москвы в финалы пробились сразу 1562 мальчишек и девчонок.

Серия финалов началась с Олимпиады по химии. 17 марта соревнования стартовали в Уфе.

В нынешнем году в региональном этапе приняли участие более 17 тысяч учеников московских школ. Это на 12% больше, чем годом ранее.

Что касается финального этапа, московские умники и умницы, которые вернуться с Всероссийской олимпиады с медалями, смогут без экзаменов поступить на профильные факультеты любых российских вузов.

Кстати, в прошлом году московские школьники поставили на финалах Всероссийской олимпиады рекорд. 227 ребят завоевали в общей сложности 906 дипломов. Такой успех, конечно же, позитивно влияет на других ребят, подталкивает их участвовать в местных Олимпиадах, проходя в следующие этапы, и раскрывать свои способности. В помощь юным талантливым москвичам действуют многочисленные школьные кружки по различным предметам, проводятся учебно-тренировочные сборы, также во многих школах развиваются проекты «Инженерный класс», «Медицинский класс» и «Научно-технологический класс».

Напомним, организатором Всероссийской олимпиады школьников является Министерство просвещения России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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