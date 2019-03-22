В Москве открылся музей старинных автомобилей

Представьте себе полутемный гараж, в котором пахнет бензином. На бетонном полу разложены инструменты, куски кожи, никелированные зеркала и изогнутый бампер. А в центре стоит темно-синий элегантный «Буггати», чьи фары напоминают профессорское пенсне. В последний раз этот автомобиль тарахтел 70 лет назад. И не у нас, а во Франции. Кто знает, может, на нем ездил сам генерал де Голль. Машина с таким кузовом считалась элитной и была выпущена в количестве 30 экземпляров. И вот по воле случая «Буггати Type 57» угодил в руки реставраторов.

Это динозавра нельзя воскресить, даже если собрать все его кости. А вот машину - запросто. Несколько месяцев кропотливой работы - и легендарный седан снова готов к подвигам. Его глуховатое рычание подобно гимну. Передние крылья, кажется, слеплены античными скульпторами. Блестящий кузов вызывает восторг даже у женщин. Было бы странно выкатить такой шедевр и случайно столкнуться с какой-нибудь пошлой «Приорой». Поэтому «Буггати» кочует по выставкам, радуя глаз взыскательной публике.

И 16 марта оказался в музее «Моторы Октября», который открылся на Самокатной улице (на территории «Московского завода «Кристалл»). Вместе с ним в экспозиции представлены «Мерседесы», «Москвичи», «Бьюики», «Кадиллаки», «Роллс-Ройсы», «ЗИЛы». И все они после реставрации. То есть в идеальном состоянии. Учитывая стоимость машин, трогать их руками нельзя. Садиться в салон тем более. Однако для детей есть наша отечественная «ГАЗель», в которой можно покрутить руль, подёргать рычаг коробки передач, ну и, конечно, попросить пассажиров передавать за проезд. Хотя в Москве про этот ритуал с появлением валидаторов уже начали забывать.

Газель-маршрутка в разрезе.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ, ОСОБЕННО ТУАЛЕТ»

На сегодняшний день частный музей «Моторы Октября» вмещает 70 автомобилей и несколько мотоциклов. В планах взять в аренду ещё пару помещений и расшириться. Тем более, есть, что показать.

- Какие-то машины из моей личной коллекции, а какие-то нам временно предоставили коллеги, - рассказал «КП» руководитель музея Дмитрий Октябрьский. - Я не Кощей и над златом не чахну. Могу продать даже редкий автомобиль. Но зато взамен прикупить что-то попроще и в большем количестве.

Любовь к машинам у Дмитрия, как и у многих мальчишек, началась с детства. Но скупать их массово он приступил в 2002 году. К этому моменту уже поездил на многих иномарках. И понял, что хочется чего-то нашего. И даже не российского, а советского. Взял 407-й «Москвич». Прослыл оригиналом. Потом 21-ю «Волгу» с оленем на капоте. Потом третью машину, четвертую... Сейчас у Октябрьского десятки автомобилей. В том числе, иностранных.

- Когда покупаешь очередную модель, испытываешь невероятные эмоции, - говорит Дмитрий. - Как будто это не сделка, а таинство. Мной овладевает гордость из-за того, что покупатель именно я. Потом, бывает, глянешь, а машина не такая редкая, как представлялось. И любовь к ней слабеет. Или наоборот купишь автомобиль - и прикипаешь к нему.

Хобби такого рода требует серьёзных денег. Скажем, отреставрировать одну машину в среднем стоит три миллиона рублей. Но зато потом ее можно продать ещё дороже. Если, конечно, сыщется покупатель.

Автомобили Второй мировой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В основном коллекционеры находят друг друга в интернете, - рассказывает Октябрьский. - Я чаще всего ищу конкретную модель. Решил, например, собрать все «Москвичи». И ты уже заранее знаешь, чего тебе не хватает.

Я подошёл к посетителю выставки и спросил, что ему запомнилось больше всего. Коренастый мужчина с борсеткой оглядел стальных красавцев и уверенно ответил:

- Туалет.

Я немедленно отправился в уборную и чуть не лопнул от смеха. Дизайнеры сделали две раковины в виде автомобильных колёс. Между ними установили советскую бензоколонку (помните, со стрелочкой?). А краны соорудили из пистолетов (тех самых, из которых льётся бензин).

Даже раковины в музее выполнены с задумкой.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЕДЕМ ДАЛЬШЕ

Не знаю, как туалет, а мне больше всего запомнилась «Маруся». Нет-нет, это не посетительница. Это наш российский суперкар, выпущенный в количестве 30 штук. Я раза три переспросил, точно ли российский. А то выглядит, как гоночная тачка из фильма «Форсаж». Сказали, точно.

Российский гоночный суперкар "Маруся".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самый древний экспонат - это «Студебеккер EMF 30» (1912 года выпуска). Американский автомобиль, который некогда был довольно доступным. Праворульный. С кожаными сидениями. И натяжной крышей как у повозки.

- А можно посигналить? - спросил я.

Уж больно клаксон понравился.

- Да вы что? - подскочил экскурсовод. - Мы с него даже пылинки боимся сдувать!

Я сделал вид, что пошутил. И проследовал дальше. К «ГАЗели». Ее можно хоть ногой пнуть, никто не заругает.

- Очень хорошо, что детям есть что потрогать, - заметил ещё один посетитель. - Скажем, в танковом музее в Кубинке ни в один танк залезть нельзя. И это многих возмущает. Хочется пощупать, погладить. Посидеть на месте шофёра. Это же совсем другие ощущения. Нежели просто смотреть.

Адрес автомузея «Моторы Октября»: ул. Самокатная, 4 стр 34. Цена билетов - 550 рублей взрослый, 350 рублей детский.