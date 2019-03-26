Справочник ЖКХ: Все, что вы хотели знать о вашей платежке и тарифах в ней
А зря не пытаются. Как показывает опыт, внимательное отношение к присланным счетам, а также знание своих прав зачастую позволяет сэкономить больше, чем все энергосберегающие лампочки, установленные в квартире.
Что нужно знать и на что обращать особое внимание? Попробуем разобраться вместе.
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПЛАТЕЖКА
Все начисления делятся на две части: за коммунальные услуги и за жилищные услуги. Это важный момент, поскольку плата за то и другое рассчитывается, исходя из разных принципов.
Коммунальные услуги — это:
• горячее и холодное водоснабжение,
• водоотведение (канализация),
• электроснабжение,
• отопление,
• газоснабжение.
С Нового года в большинстве регионов в этот список добавилось еще и обращение с ТКО (твердыми коммунальными отходами) — вывоз и утилизация мусора.
Таинственная для многих графа «содержание и ремонт жилья» и капитальный ремонт — это жилищные услуги. Для тех, кто не понимают, почему в платежке две графы со словом «ремонт»: речь идет о разных перечнях работ. Там, где «содержание и ремонт», - имеется в виду текущий ремонт, работы косметического плана. Скажем, поменять разбитые стекла на лестничной клетке — это текущий ремонт. А починка кровли — уже капитальный.
ВАЖНО: в плату за содержание и ремонт жилья сейчас включается и плата за воду, свет и прочие услуги, которые потреблены не в квартирах, а на общей территории (так называемые общедомовые услуги). Скажем, за свет, который горит на лестничной клетке. В платежке должна быть расшифровка — сколько и за какие ОДУ вам приплюсовали к «содержанию жилья».
Вадим Казинец, директор управляющей компании «Городские усадьбы» (г. Москва)
Если в квартире установлены счетчики и собственник во время своего отсутствия не пользовался коммунальными ресурсами, то за эти услуги платить не придется (за исключением коммунальных ресурсов, затраченных на общедомовые нужды). В случае необходимости перерасчет производят специалисты управляющей компании по заявлению жителя. Еще раз подчеркнем. Если вовремя подавать данные индивидуальных приборов учета, то и перерасчет делать не нужно.
Каждый договор управления с собственником компании «Городские усадьбы» четко обозначает конкретные статьи и суммы к оплате. У нас есть собственный расчетный центр. Это позволяет обеспечить оперативность взаимодействия по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги. Срок реагирования на обращение жителя по поводу перерасчета квитанции – 1 рабочий день.
Наша управляющая компания рекомендует всем собственникам установить в квартире индивидуальные приборы учета. Их установка значительно упрощает взаимоотношения между собственником и УК в вопросах начислений платы за коммунальные услуги.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С июня 2018 года введена новая примерная форма платежки за ЖКХ — вместо той, что действовала с 2014 года. Примерная — это значит, что внешне эти квитанции в разных регионах или даже отдельных домах могут отличаться, но набор сведений в них должен быть единым.
В новой форме платежки добавилось несколько граф, которых там раньше не было — с дополнительной информацией для потребителя.
- «Размер повышающего коэффициента» - это графа для тех, кто не установил счетчики на те услуги, на которые они должны быть установлены в обязательном порядке. Скажем, если вы не поставили счетчики на воду, хотя такая техническая возможность в доме есть, вы платите именно с этим «штрафным» коэффициентом. Сколько переплачиваете, можно узнать из соседнего столбика - «Размер превышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента...»
- «Штраф исполнителя работ (услуг)» - имеются в виду штрафы, которые начислены исполнителю услуги (например, управляющей компании) после ваших жалоб на плохое обслуживание. Да, теперь закон предполагает такую возможность (правда, факт «плохой работы» не так-то просто доказать). Впрямую вам эти деньги не выплатят — но их высчитают из вашей платы за ЖКХ.
КАК РАССЧИТЫВАЮТСЯ КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Тарифы на коммуналку с 2014 года у нас регулируются государством. Но не напрямую: сколько конкретно должно стоить электричество, а сколько газ, «сверху» не устанавливается. А устанавливается так называемый предельный индекс платы — то есть «потолок», выше которого коммуналка в среднем для всех россиян подорожать не должна. Когда нам рассказывают, что с 1 января 2019 года коммунальные платежи должны вырасти на 1,7%, а с 1 июля 2019 года — на 2,4%, имеются в виду именно эти предельные проценты.
- При этом учитывается не плата за ту или иную услугу отдельно, а совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в целом. Вот этот платеж в среднем может увеличиться не более чем на определенный процент, - объясняет Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль». - Нам говорят: предельный индекс платы граждан с 1 июля составит 2,4%. Это значит, что среднее увеличение по всем коммунальным услугам в среднем по стране составит 2,4%. При этом, допустим, отопление, может подорожать на больший процент, а электричество на меньший. Но в среднем получаем 2,4%.
То же и с конкретными регионами — для каждого из них постановлением федерального правительства утверждается отдельный предельный процент. Скажем, где-то это будет 4%. Но отопление подорожает на 5%, холодная вода на 4%, а газ всего на 3%. В среднем по всем услугам и получается 4%.
Ну и наконец среднее повышение по всем регионам должно уложиться в те самые 2,4%.
Откуда берутся конкретные тарифы?
- В каждом субъекте федерации есть региональная служба по тарифам, которая ежегодно утверждает и согласовывает с ресурсоснабжающими организациями эти тарифы, - объясняет Андрей Костянов. - Предполагается, что кому-то из ресурсников больше денег необходимо на модернизацию инфраструктуры, вот там процент повышения может быть выше. Но за счет этого он должен быть ниже у других.
КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ЖИЛИЩНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Тариф за содержание и ремонт жилья на госуровне у нас не регулируется. Устанавливаться он может двумя способами.
Первый — утверждается на общем собрании собственников жилья (да, именно так — хотя многие граждане о таком своем праве, дарованном Жилищным кодексом, даже и не догадываются). Второй — муниципалитетом, если собственники на собрании решения по этому тарифу не приняли (что, увы, чаще всего и происходит).
- Здесь надо быть внимательными и смотреть, когда у вас происходит изменение платы за содержание и текущий ремонт в соответствии с вашим договором управления многоквартирным домом, - советует Андрей Костянов. - Это может быть как 1 июля, так и, например, 1 января, и любая другая дата — все зависит от договора.
Если вы первый раз слышите о таком договоре и никогда в глаза его не видели, обратитесь в свою управляющую компанию — вам обязаны выдать копию. Нужный документ называется «договор управления», он заключается между жильцами и управляющей организацией. Собственно, на основании этого договора ваша управляющая компания и обслуживает ваш дом.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Предельный индекс, о котором мы говорили выше, - скажем 2,4% с 1 июля 2019 года — имеет отношение только к коммунальным платежам. Плата за жилищные услуги, включая капремонт, в этот «потолок» не входит. То есть, если в вашем регионе с 1 июля подорожает еще и капремонт, плата за ЖКХ для вас однозначно вырастет больше, чем на 2,4%.
ЕСЛИ ЦИФЕРКИ В ПЛАТЕЖКЕ ВАС ИЗУМИЛИ...
Первая инстанция, куда следует обращаться за разъяснениями, - это та организация, которая выставляет вам платежку. Вразумительного ответа там не дали или не дали вообще никакого ответа? Тогда можно жаловаться в Госжилинспекцию — эта организация вправе проверять правильность начисления жилищно-коммунальных услуг.
Обращаться во все инстанции лучше в письменном виде — с тем, чтобы один экземпляр обращения (с пометкой, что его приняли) остался у вас.
ВАЖНО: если выяснится, что вас действительно обсчитали, вы нынче не только вправе требовать перерасчета. Управляющая организация еще и обязана заплатить вам штраф — в размере 50% от излишне начисленной суммы. Его вычтут из суммы ваших платежей за следующий месяц — то есть вы заплатите меньше на сумму причитающегося с коммунальщиков штрафа.
Алгоритм такой. Надо написать претензию «обидчикам» - с требованием пересчитать неправильно, на ваш взгляд, начисленную плату и заплатить штраф. В течение 30 дней вам должны ответить: либо удовлетворить требования (на размер штрафа уменьшат плату за следующий месяц), либо письменно объяснить, почему плата начислена правильно.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
До сих пор не редкость — так называемые «двойные квитанции». Это когда за одну и ту же услугу или услуги с вас пытаются взять деньги дважды. Расчет на то, что многие граждане платят не глядя и в детали вообще не вникают.
!Еще одна характерная разводка — когда в платежке завышается объем потребленных услуг. Скажем, приписываются лишние кубометры воды. Чаще это делается, когда не установлены счетчики и разобраться, за что это столько рублей «натекло», сложнее. Но возможны и другие варианты — опять-таки в расчете на невнимательность граждан.
КТО И КОГДА ИМЕЕТ ПРАВО НА ПЕРЕРАСЧЕТ
Вариант 1. В квартире пусто
Если жильцы какое-то время отсутствуют — уехали в отпуск, летом живут на даче — за ряд услуг можно потребовать сделать перерасчет.
С недавнего времени, правда, законодательство ужесточили. Скажем, вам откажутся делать перерасчет платы за воду и канализацию — если в вашем доме есть техническая возможность установить счетчики. (А если счетчики есть, то перерасчет и не нужен — они по факту в ваше отсутствие не будут показывать расход воды).
Тем не менее можно потребовать перерасчет за газ (счетчики на него — не есть обязанность), а также за новую коммунальную услугу — обращение с ТКО (счетчики мусора пока не придумали).
Алгоритм такой. Если вас по постоянному месту жительства нет в течение 5 дней и больше, по возращении в течение 30 дней надо обратиться в управляющую организацию, предъявить документы, которые подтверждают факт отсутствия - и вам сделают перерасчет.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Независимо от того, живете вы в квартире или нет, придется платить за содержание и ремонт общего имущества и капремонт. Логика такая — дом, в котором находится ваше жилище, и в этом случае все равно надо обслуживать, убирать и ремонтировать.
Вариант 2. Некачественные услуги
Перерасчет можно требовать и если коммунальные услуги оказываются некачественно или с перерывами. Течет из крана вода не той температуры или что-то подают с перерывами, превышающими предусмотренные нормы, — коммунальщики должны отвечать перед нами за это рублем и снижать соответственно плату. Должны-то должны, но сначала попробуй докажи, что они не правы, а потом еще ходи добивайся перерасчета...
Тут на помощь гражданам пришел Пленум Верховного Суда, который принял аж целое специальное постановление с разъяснениями, как правильно трактовать спорные моменты в сфере ЖКХ.
В постановлении уточняется, что доказательством халтуры со стороны коммунальщиков может служить не только составленный исполнителем услуг (то есть этими же самыми коммунальщиками) акт. Но и, например:
• показания свидетелей,
• аудио- и видеоматериалы,
• заключение эксперта.
НЕТ ДЕНЕГ НА ЖКХ? ПРОСИТЕ СУБСИДИЮ
Как ни странно, довольно многие из тех, кто жалуется на непосильность платежей за ЖКХ, не в курсе, что они имеют право на помощь от государства в виде субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она полагается тем семьям, где затраты на эти услуги превышают определенный процент от совокупного дохода всех членов семьи (включая пенсию, стипендии, разные пособия и т.п.). В большинстве регионов этот порог — 22%. Но есть и другие варианты. В Москве, например, - 10%.
Размер вспомоществования зависит от норматива жилплощади и регионального стандарта расходов на оплату услуг ЖКХ. То есть не стоит рассчитывать на определенный процент именно от суммы в вашей платежке, субсидия высчитывается, исходя из неких усредненных параметров для региона, с поправкой на количество членов семьи.
Важный момент: субсидию вам не предоставят, если у вас уже имеются долги по ЖКХ. Сначала их как-то придется выплатить, а потом уже просить денег у государства.
ИСТОЧНИК KP.RU