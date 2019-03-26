Справочник ЖКХ: Все, что вы хотели знать о вашей платежке и тарифах в ней

А зря не пытаются. Как показывает опыт, внимательное отношение к присланным счетам, а также знание своих прав зачастую позволяет сэкономить больше, чем все энергосберегающие лампочки, установленные в квартире.

Что нужно знать и на что обращать особое внимание? Попробуем разобраться вместе.

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПЛАТЕЖКА

Все начисления делятся на две части: за коммунальные услуги и за жилищные услуги. Это важный момент, поскольку плата за то и другое рассчитывается, исходя из разных принципов.

Коммунальные услуги — это:

• горячее и холодное водоснабжение,

• водоотведение (канализация),

• электроснабжение,

• отопление,

• газоснабжение.

С Нового года в большинстве регионов в этот список добавилось еще и обращение с ТКО (твердыми коммунальными отходами) — вывоз и утилизация мусора.

Таинственная для многих графа «содержание и ремонт жилья» и капитальный ремонт — это жилищные услуги. Для тех, кто не понимают, почему в платежке две графы со словом «ремонт»: речь идет о разных перечнях работ. Там, где «содержание и ремонт», - имеется в виду текущий ремонт, работы косметического плана. Скажем, поменять разбитые стекла на лестничной клетке — это текущий ремонт. А починка кровли — уже капитальный.

ВАЖНО: в плату за содержание и ремонт жилья сейчас включается и плата за воду, свет и прочие услуги, которые потреблены не в квартирах, а на общей территории (так называемые общедомовые услуги). Скажем, за свет, который горит на лестничной клетке. В платежке должна быть расшифровка — сколько и за какие ОДУ вам приплюсовали к «содержанию жилья».

Вадим Казинец, директор управляющей компании «Городские усадьбы» (г. Москва)

Если в квартире установлены счетчики и собственник во время своего отсутствия не пользовался коммунальными ресурсами, то за эти услуги платить не придется (за исключением коммунальных ресурсов, затраченных на общедомовые нужды). В случае необходимости перерасчет производят специалисты управляющей компании по заявлению жителя. Еще раз подчеркнем. Если вовремя подавать данные индивидуальных приборов учета, то и перерасчет делать не нужно.

Каждый договор управления с собственником компании «Городские усадьбы» четко обозначает конкретные статьи и суммы к оплате. У нас есть собственный расчетный центр. Это позволяет обеспечить оперативность взаимодействия по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги. Срок реагирования на обращение жителя по поводу перерасчета квитанции – 1 рабочий день.

Наша управляющая компания рекомендует всем собственникам установить в квартире индивидуальные приборы учета. Их установка значительно упрощает взаимоотношения между собственником и УК в вопросах начислений платы за коммунальные услуги.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

С июня 2018 года введена новая примерная форма платежки за ЖКХ — вместо той, что действовала с 2014 года. Примерная — это значит, что внешне эти квитанции в разных регионах или даже отдельных домах могут отличаться, но набор сведений в них должен быть единым.

В новой форме платежки добавилось несколько граф, которых там раньше не было — с дополнительной информацией для потребителя.

- «Размер повышающего коэффициента» - это графа для тех, кто не установил счетчики на те услуги, на которые они должны быть установлены в обязательном порядке. Скажем, если вы не поставили счетчики на воду, хотя такая техническая возможность в доме есть, вы платите именно с этим «штрафным» коэффициентом. Сколько переплачиваете, можно узнать из соседнего столбика - «Размер превышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента...»

- «Штраф исполнителя работ (услуг)» - имеются в виду штрафы, которые начислены исполнителю услуги (например, управляющей компании) после ваших жалоб на плохое обслуживание. Да, теперь закон предполагает такую возможность (правда, факт «плохой работы» не так-то просто доказать). Впрямую вам эти деньги не выплатят — но их высчитают из вашей платы за ЖКХ.

Примерная форма платежки

КАК РАССЧИТЫВАЮТСЯ КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Тарифы на коммуналку с 2014 года у нас регулируются государством. Но не напрямую: сколько конкретно должно стоить электричество, а сколько газ, «сверху» не устанавливается. А устанавливается так называемый предельный индекс платы — то есть «потолок», выше которого коммуналка в среднем для всех россиян подорожать не должна. Когда нам рассказывают, что с 1 января 2019 года коммунальные платежи должны вырасти на 1,7%, а с 1 июля 2019 года — на 2,4%, имеются в виду именно эти предельные проценты.

- При этом учитывается не плата за ту или иную услугу отдельно, а совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в целом. Вот этот платеж в среднем может увеличиться не более чем на определенный процент, - объясняет Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль». - Нам говорят: предельный индекс платы граждан с 1 июля составит 2,4%. Это значит, что среднее увеличение по всем коммунальным услугам в среднем по стране составит 2,4%. При этом, допустим, отопление, может подорожать на больший процент, а электричество на меньший. Но в среднем получаем 2,4%.

То же и с конкретными регионами — для каждого из них постановлением федерального правительства утверждается отдельный предельный процент. Скажем, где-то это будет 4%. Но отопление подорожает на 5%, холодная вода на 4%, а газ всего на 3%. В среднем по всем услугам и получается 4%.

Ну и наконец среднее повышение по всем регионам должно уложиться в те самые 2,4%.

Откуда берутся конкретные тарифы?

- В каждом субъекте федерации есть региональная служба по тарифам, которая ежегодно утверждает и согласовывает с ресурсоснабжающими организациями эти тарифы, - объясняет Андрей Костянов. - Предполагается, что кому-то из ресурсников больше денег необходимо на модернизацию инфраструктуры, вот там процент повышения может быть выше. Но за счет этого он должен быть ниже у других.

КТО УСТАНАВЛИВАЕТ ЖИЛИЩНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Тариф за содержание и ремонт жилья на госуровне у нас не регулируется. Устанавливаться он может двумя способами.

Первый — утверждается на общем собрании собственников жилья (да, именно так — хотя многие граждане о таком своем праве, дарованном Жилищным кодексом, даже и не догадываются). Второй — муниципалитетом, если собственники на собрании решения по этому тарифу не приняли (что, увы, чаще всего и происходит).

- Здесь надо быть внимательными и смотреть, когда у вас происходит изменение платы за содержание и текущий ремонт в соответствии с вашим договором управления многоквартирным домом, - советует Андрей Костянов. - Это может быть как 1 июля, так и, например, 1 января, и любая другая дата — все зависит от договора.

Если вы первый раз слышите о таком договоре и никогда в глаза его не видели, обратитесь в свою управляющую компанию — вам обязаны выдать копию. Нужный документ называется «договор управления», он заключается между жильцами и управляющей организацией. Собственно, на основании этого договора ваша управляющая компания и обслуживает ваш дом.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Предельный индекс, о котором мы говорили выше, - скажем 2,4% с 1 июля 2019 года — имеет отношение только к коммунальным платежам. Плата за жилищные услуги, включая капремонт, в этот «потолок» не входит. То есть, если в вашем регионе с 1 июля подорожает еще и капремонт, плата за ЖКХ для вас однозначно вырастет больше, чем на 2,4%.

ЕСЛИ ЦИФЕРКИ В ПЛАТЕЖКЕ ВАС ИЗУМИЛИ...

Первая инстанция, куда следует обращаться за разъяснениями, - это та организация, которая выставляет вам платежку. Вразумительного ответа там не дали или не дали вообще никакого ответа? Тогда можно жаловаться в Госжилинспекцию — эта организация вправе проверять правильность начисления жилищно-коммунальных услуг.

Обращаться во все инстанции лучше в письменном виде — с тем, чтобы один экземпляр обращения (с пометкой, что его приняли) остался у вас.

ВАЖНО: если выяснится, что вас действительно обсчитали, вы нынче не только вправе требовать перерасчета. Управляющая организация еще и обязана заплатить вам штраф — в размере 50% от излишне начисленной суммы. Его вычтут из суммы ваших платежей за следующий месяц — то есть вы заплатите меньше на сумму причитающегося с коммунальщиков штрафа.

Алгоритм такой. Надо написать претензию «обидчикам» - с требованием пересчитать неправильно, на ваш взгляд, начисленную плату и заплатить штраф. В течение 30 дней вам должны ответить: либо удовлетворить требования (на размер штрафа уменьшат плату за следующий месяц), либо письменно объяснить, почему плата начислена правильно.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

До сих пор не редкость — так называемые «двойные квитанции». Это когда за одну и ту же услугу или услуги с вас пытаются взять деньги дважды. Расчет на то, что многие граждане платят не глядя и в детали вообще не вникают.

!Еще одна характерная разводка — когда в платежке завышается объем потребленных услуг. Скажем, приписываются лишние кубометры воды. Чаще это делается, когда не установлены счетчики и разобраться, за что это столько рублей «натекло», сложнее. Но возможны и другие варианты — опять-таки в расчете на невнимательность граждан.

КТО И КОГДА ИМЕЕТ ПРАВО НА ПЕРЕРАСЧЕТ

Вариант 1. В квартире пусто

Если жильцы какое-то время отсутствуют — уехали в отпуск, летом живут на даче — за ряд услуг можно потребовать сделать перерасчет.

С недавнего времени, правда, законодательство ужесточили. Скажем, вам откажутся делать перерасчет платы за воду и канализацию — если в вашем доме есть техническая возможность установить счетчики. (А если счетчики есть, то перерасчет и не нужен — они по факту в ваше отсутствие не будут показывать расход воды).

Тем не менее можно потребовать перерасчет за газ (счетчики на него — не есть обязанность), а также за новую коммунальную услугу — обращение с ТКО (счетчики мусора пока не придумали).

Алгоритм такой. Если вас по постоянному месту жительства нет в течение 5 дней и больше, по возращении в течение 30 дней надо обратиться в управляющую организацию, предъявить документы, которые подтверждают факт отсутствия - и вам сделают перерасчет.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Независимо от того, живете вы в квартире или нет, придется платить за содержание и ремонт общего имущества и капремонт. Логика такая — дом, в котором находится ваше жилище, и в этом случае все равно надо обслуживать, убирать и ремонтировать.

Вариант 2. Некачественные услуги

Перерасчет можно требовать и если коммунальные услуги оказываются некачественно или с перерывами. Течет из крана вода не той температуры или что-то подают с перерывами, превышающими предусмотренные нормы, — коммунальщики должны отвечать перед нами за это рублем и снижать соответственно плату. Должны-то должны, но сначала попробуй докажи, что они не правы, а потом еще ходи добивайся перерасчета...

Тут на помощь гражданам пришел Пленум Верховного Суда, который принял аж целое специальное постановление с разъяснениями, как правильно трактовать спорные моменты в сфере ЖКХ.

В постановлении уточняется, что доказательством халтуры со стороны коммунальщиков может служить не только составленный исполнителем услуг (то есть этими же самыми коммунальщиками) акт. Но и, например:

• показания свидетелей,

• аудио- и видеоматериалы,

• заключение эксперта.

НЕТ ДЕНЕГ НА ЖКХ? ПРОСИТЕ СУБСИДИЮ

Как ни странно, довольно многие из тех, кто жалуется на непосильность платежей за ЖКХ, не в курсе, что они имеют право на помощь от государства в виде субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Она полагается тем семьям, где затраты на эти услуги превышают определенный процент от совокупного дохода всех членов семьи (включая пенсию, стипендии, разные пособия и т.п.). В большинстве регионов этот порог — 22%. Но есть и другие варианты. В Москве, например, - 10%.

Размер вспомоществования зависит от норматива жилплощади и регионального стандарта расходов на оплату услуг ЖКХ. То есть не стоит рассчитывать на определенный процент именно от суммы в вашей платежке, субсидия высчитывается, исходя из неких усредненных параметров для региона, с поправкой на количество членов семьи.

Важный момент: субсидию вам не предоставят, если у вас уже имеются долги по ЖКХ. Сначала их как-то придется выплатить, а потом уже просить денег у государства.