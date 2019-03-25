Соединение Солнцевской и Калининской линий метро: Проект начнут рассматривать после 2023 года

Столичные власти решили отложить проект по соединению Солнцевской и Калининской линий метро. Такую "связку" в мэрии обсуждали уже несколько лет и даже вписали в Генплан Москвы. Но пока все остаётся на бумаге.

- Участок Солнцевской линии от "Парка Победы" до "Делового центра", продлённый до "Рассказовки", мы не планируем соединять с участком Калининской линии от "Третьяковской" до "Новокосино", - сообщил мэр Сергей Собянин в прямом эфире на телеканале ТВ Центр. - Хотя на Генплане эти две ветки должны были соединиться. Но поскольку связка намечалась в самом центре города, а рытьё там огромных котлованов на глубине с прокладкой коммуникаций может парализовать всю центральную часть столицы.

- С другой стороны, мы строим Большую кольцевую линию метро, и Солнцевская ветка соединяется с ней и МЦК, - продолжил мэр. - В итоге она не становится тупиковой и не "зависает". При этом решается проблема транзита через БКЛ, а не с помощью стройки метро в центре города.

Впрочем полностью отказываться от соединения радиусов жёлтой ветки власти не хотят.

"Мэр Москвы Сергей Собянин прямо заявил, что соединение двух участков этой ветки заложено в Генплане Москвы, однако современные технологии строительства не позволяют реализовать этот проект так, чтобы не создать серьезных неудобств горожанам, - объяснили в пресс-службе столичного стройкомплекса. - Речь не идет о полном отказе от этого проекта, а только о нецелесообразности проекта в сегодняшних условиях развития города".

Как отметили в стройкомплексе, вопрос о соединении участков будет рассматриваться после 2023 года. "Это неоднократно подчеркивалось во всех материалах Строительного комплекса Москвы. В частности, этого проекта нет на всех картах-планах перспективного развития метро до 2023 года, которые неоднократно публиковались в СМИ, а также на официальном портале строительного комплекса.

Потребности по распределению трафика, которые могло бы закрыть соединение Солнцевского и Калининского радиусов, уже частично решены за счет связок с МЦК и со станциями строящейся Большой кольцевой линии".

СПРАВКА "КП"

Калининско-Солнцевская линия метро планировалась из двух одноимённых веток. Для их соединения в центре города должен был появиться отрезок "Деловой центр" - "Третьяковская". На нем собирались строить промежуточные станции "Волхонка", "Плющиха" и "Дорогомиловская".

На объединённой линии длиной 42 километра от проектируемой станции "Внуково" до "Новокосино" разместились бы 25 станций.