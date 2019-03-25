2019-03-25T17:29:20+03:00
Общество

С 14 апреля пять выделенных полос на оживленных улицах Москвы переведут на ежедневный режим работы

Новые дорожные знаки уже начали устанавливать
Анастасия ВАРДАНЯН
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Ежедневный режим работы вводится на пяти выделенных полосахЕжедневный режим работы вводится на пяти выделенных полосахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Еще на минувшей неделе внимательные автомобилисты заметили новые дорожные знаки отменяющие амнистию на проезд по выделенным полосам в выходные дни. Действовать они начнут с 14 апреля. Новые правила будут введены на следующих участках дорог: Ленинский проспект, проспект Мира - Ярославское шоссе, улица Воздвиженка - Кутузовский проспект - Можайское шоссе, Нахимовский проспект - Ломоносовский проспект - улица Минская и улица Нижегородская - Рязанский проспект. В столичном Центре организации дорожного движения эту меру назвали вынужденной, сославшись на большую загруженность улиц, в том числе в субботу и воскресенье.

- Ежедневный режим работы вводится на пяти выделенных полосах. Все они проходят через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт. Сегодня по ним проходит 244 маршрута. Автобусы, электробусы и троллейбусы на данных направлениях каждый выходной день перевозят более 600 тысяч москвичей. Пассажиры городского транспорта смогут сэкономить от 15 до 30 минут в пути, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе ЦОДД. - Кроме того, ежедневный режим работы выделенных полос позволит сократить время прибытия бригад экстренных служб.

Демонтаж старых дорожных знаков завершат уже в ближайшие дни. Для удобства водителей, первое время об изменениях будут предупреждать световые табло на магистралях. Будьте внимательны, за выезд на выделенную полосу предусмотрен штраф - 3000 рублей.

СПРАВКА "КП"

На сегодняшний день в Москве уже действует ряд выделенных полос, работающих ежедневно. Это участки: Большой Каменный мост, Лубянская площадь, площадь Тверская Застава, Театральный проезд, Охотный Ряд, ул. Моховая, ул. Покровка, ул. Маросейка, ул. Варварка, Славянская площадь, ул. Пречистенка, ул. Солянка и Солянский проезд, ул. Сретенка и Большая Лубянка, ул. Малая Дмитровка, Долгоруковская, Баррикадная, Большая Никитская и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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