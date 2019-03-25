2019-03-25T17:44:01+03:00
Общество

Единый читательский билет примут в 170 библиотеках Москвы

Электронными картами уже пользуются больше 86 000 горожан
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В библиотеках города сейчас ведется работа по формированию единого каталога изданийВ библиотеках города сейчас ведется работа по формированию единого каталога изданийФото: Олег ЗОЛОТО
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Столичные библиотеки становятся доступнее — теперь c помощью одной карты пустят в читальни пяти округов. Электронные карты (единый читательский билет) уже принимают в 170 библиотеках города, большинство из которых расположены на востоке и на севере Москвы. Еще 76 расположены в СЗАО, СЗАО и Зеленограде.

- Электронные читательские билеты мы начали вводить в прошлом году. Сейчас ими уже пользуются больше 86 000 горожан. Количество их владельцев выросло почти втрое за последние три с половиной месяца. Удобно, что электронный билет можно привязать к карте москвича и именно с ней ходить в библиотеку, — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

В библиотеках города сейчас ведется работа по формированию единого каталога изданий. Для этого на книги наносят штрихкоды, благодаря которым библиотекари смогут отслеживать издания и фиксировать их нахождение — в фонде или «на руках». Что же касается библиотечного фонда, то он обновляется. Только в этом году поступило свыше 15 000 книг, среди которых произведения современных российских и зарубежных писателей, а также узкоспециализированные научные и деловые издания об экономике, управлении и финансах, о литературе, истории, маркетинге.

Конкретно

Перечень библиотек, где принимают единый читательский билет, находится на сайте «Библиогород». До конца 2019 года этот список будет пополняться.

Как получить электронную карту?

- если вы впервые пришли в библиотеку, то вам сразу выдадут читательский билет нового образца (при себе нужно иметь паспорт);

- владельцы бумажных документов могут обменять читательский билет на пластиковую карту в любой момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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