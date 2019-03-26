«Уралэлектрострой» рано объявлять банкротом

Но сегодня организация оказалась неплатежеспособной, в отношении нее введена процедура внешнего управления. В реестре кредиторов требования, превышающие 8 миллиардов рублей.

В зале суда было многолюдно. От каждого из участников процесса - банков-кредиторов, временного управляющего, призванного реанимировать столкнувшееся с финансовыми трудностями предприятие, присутствовали сразу по несколько человек. И только представитель «Уралэлектростроя» был один, но уверенно отстаивал его интересы.

В свое время компания представляла собой небольшое предприятие, которое брало подряды на прокладку электролиний для объектов нефтедобычи в Оренбургской области. Сейчас же практически каждый десятый километр высоковольтных линий электропередач спроектирован и смонтирован силами УЭС. Сама компания является одним из лидеров отечественного рынка по проектированию, строительству «под ключ» и обслуживанию энергосетей, выполняя полный спектр работ - от проектирования до производства металлоконструкций линий электропередач и их установки.

Когда в 2015 году была повреждена высоковольтная опора одной из ЛЭП, по которым осуществлялась подача электроэнергии в Крым, компания принимала участие в «прорыве энергоблокады» полуострова. Причем, в это время иностранные компании опасались санкций США и отказывались работать в Крыму. А «Уралэлектрострой» продолжало налаживать энергомост.

Последние пару лет были для УЭС не столь удачными, но компания продолжает держаться на плаву и исполняет миллиардные контракты. Из-за отсутствия оборотных средств на выполнение имеющихся заказов пришлось брать многомиллионные кредиты, реальной возможности вернуть которые у руководства пока не появилось. Например, на сегодняшний момент долги перед ПАО «Сбербанк» составляют несколько миллиардов рублей, перед ВТБ – около 1 млрд., а также перед банком «Русь» - 200 млн. рублей.

В прошлом году Сбербанк, открывая новые кредитные линии для испытывающего трудности предприятия, не мог допустить, чтобы оно пошло ко дну, тем более численность работников на нем сейчас составляет 882 человека. Многие из них уникальные специалисты, успешно реализовавшие более двух десятков крупных проектов. Несмотря на введение на предприятии процедуры внешнего наблюдения, люди продолжают получать без задержек зарплату (ее размер значительно превышает среднюю по региону), вовремя вносятся платежи по кредитам и производятся соответствующие отчисления.

В ближайшее время от реализации контрактов по строительству семи незавершенных объектов (за вычетом расходов на покупку стройматериалов и выплату зарплаты работникам) компания ожидает получение более 3,5 миллиарда рублей прибыли. Дебиторская задолженность предприятия на данный момент от десятка организаций составляет около 5 миллиардов рублей.

Представители банка ВТБ настаивали, что данная «дебиторка» не является ликвидной и реальной к взысканию, потому что на большинстве предприятий-должников, в числе которых предприятия холдинга УЭС, также введены процедуры наблюдения, а на Оренбургском заводе промышленного цинкования в начале года вообще случился пожар, практически подчистую уничтоживший производство. Но внешний управляющий настаивал, что завод застрахован, другие должники вполне тоже смогут вернуть деньги. За время внешнего наблюдения управляющим были исследованы факты преднамеренного банкротства. Например, ряд кредиторов настаивают на открытии конкурсного производства и случайного выбора арбитражного управляющего из числа саморегулируемых организаций в случае начала процедуры банкротства, но это означает расторжение контрактов, а, соответственно, убытки, крах и ликвидация флагмана энергетической отрасли, который к тому же является одним из крупнейших налогоплательщиков региона.

- В настоящий момент составлен антикризисный план. Процедура наблюдения направлена на финансовое оздоровление, она позволяет завести механизмы, чтобы сделать предприятие платежеспособным. Основный кредитор - Сбербанк и заказчик в лице Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы - как раз и пытаются вернуть предприятие в нормальный рабочий ритм. Один оказал финансовую поддержку, а другой поверил нам, не расторг контракты и продолжает сотрудничество. Сегодня исполняются все текущие обязательства, не наращиваются долги за счет текущих платежей. В рамках внешнего управления будет наложен мораторий на проценты, штрафы, неустойки. Будет проведен и ряд других оздоравливающих мероприятий, которые позволят предприятию в течение 18 месяцев аккумулировать денежные средства, превышающие 8 миллиардов рублей, и восстановиться. Сегодня предприятие работает, денежные потоки идут, - рассказал представитель «Уралэлектрострой» Дмитрий Абриталин.

Пока никакого конкретного решения по дальнейшей судьбе предприятия принято не было, рассмотрение дела отложили до 29 апреля, чтобы у всех участников процесса была возможность ознакомиться с представленными документами.

Если внешнему управляющему удастся реализовать все намеченные мероприятия и преодолеть финансовый кризис, то в дальнейшем предприятие с 20-летней историей снова будет наращивать производство, что не только сохранит, но и увеличит число рабочих мест, а главное, продолжит приносить в бюджет значительные объемы налоговых поступлений.