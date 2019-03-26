Еще одну пятиэтажку в Москве внесли в программу реновации по решению суда

Столичные власти в очередной раз расширили список сносимых домов по программе реновации. Напомним, в нем до сих пор находились 5172 адреса. Перечень уже дополняли в феврале этого года. Тогда в него внесли пятиэтажку на улице Амундсена, д. 14 в Северо-Восточном округе. Постановление об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин по итогам решения Бабушкинского районного суда столицы. За снос ранее проголосовало большинство жителей дома. Но добиваться включения в реновацию им пришлось в суде.

Теперь по такой же схеме в список программы попала пятиэтажка 1963 года постройки в Парусном проезде, д. 5 в районе Южное Тушино (Северо-Западный округ). Такое постановление принял сегодня, 26 марта, мэр Сергей Собянин по итогам решения Тушинского районного суда столицы.

- Во время голосования на портале «Активный гражданин» и в МФЦ за включение этого дома в программу реновации высказались 68% участников голосования, то есть более 2/3, - объяснили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. - Однако в июне 2017 года состоялось общее собрание собственников помещений в доме, на котором «за включение» дома в программу было отдано 32,64% голосов (необходимый минимум для принятия решения - 2/3 от общего числа голосов собственников в доме. - Прим. авт.). «Против включения» дома в программу на общем собрании собственников проголосовали 28,46% (необходимый минимум для принятия решения - более 1/3). Поскольку общее собрание собственников считается приоритетным над результатами голосования, проведенного другими способами, дом в Парусном проезде в реновацию не попал.

После этого несогласные с этим жители подали иск в суд. В ноябре 2017 года по постановлению суда решение общего собрания собственников было признано недействительным, так как на нем не было кворума ни для включения, ни для исключения дома из программы реновации.

«Выполняя решение суда и учитывая результаты голосования жителей на портале «Активный гражданин», президиум правительства Москвы принял решение о включении в программу реновации дома по адресу: Парусный проезд, д. 5», - говорится в материалах пресс-службы мэра Москвы.

Одновременно этот дом вычеркнули из программы капитального ремонта. Собственников квартир освободили от оплаты взносов на капремонт. Теперь в реновации официально участвуют 5 173 дома.

Напомним, программа сноса ветхого жилья в Москве рассчитана до 2032 года. Сейчас жители 50 хрущевок переселяются в 33 стартовых домов в семи округах - Восточном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Западном, Северном и Юго-Восточном. Из них два дома отселены полностью, 4 дома снесены. В 2018 году в Москве новоселье справили более 10 тысяч участников реновации.