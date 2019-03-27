Большое кольцо стало крупнейшим в мире проектом метростроения

Москва запустила масштабный проект по строительству метро - Большой кольцевой линии (БКЛ). Решение об этом принято мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2011 году. Работы начались в ноябре того же года. Первый участок кольца длиной 10,5 километра - между «Деловым центром» и «Петровским парком» - уже открыт.

Сегодня в Москве строители работают одновременно на всех будущих участках БКЛ. Проходку тоннелей ведут сразу более десяти проходческих щитов. В будущем планируется задействовать еще 19 щитов. Таких темпов и, главное, таких масштабов строительства метро не было даже в советские времена. Большая кольцевая линия уже стала крупнейшим в мире проектом в области метростроения.

ИЗ ПОДЗЕМКИ - СРАЗУ В ПАРК

В 2021 году на БКЛ планируется запуск северо-восточного участка. На нем разместятся станции «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово» и «Авиамоторная». Весь отрезок от станции «Савеловская» до станции «Авиамоторная» частично разгрузит центральные участки Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калининско-Солнцевской, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий.

На первом действующем участке БКЛ многим нравится дизайн станции «ЦСКА».Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Строительство северо-восточного участка БКЛ идет полным ходом, сейчас здесь выполнено около 40 процентов работ, - сказал мэр Сергей Собянин во время осмотра будущей станции «Стромынка». - Участок очень сложный, он проходит под рекой Яузой и примыкает к четырем действующим веткам метро, что требует тщательности, качества и безопасности работ.

По его словам, после открытия «Стромынки» у жителей соседних с ней районов появятся десятки новых маршрутов по городу и экономия времени в пути от 9 до 15 минут. Расположенный рядом парк «Сокольники» станет ближе для пассажиров метро. В итоге «Стромынка» будет второй после «ЦСКА» станцией БКЛ с входами и выходами сразу в парк. Кстати, как раз возможность быстро добраться до парка на Ходынском поле в первую очередь оценили жители районов, соседних со станцией «ЦСКА».

Жизнь в кварталах около первого участка БКЛ заметно изменилась в лучшую сторону. Теперь во время каждой поездки в метро горожане экономят в среднем 15 - 20 минут. Именно столько приходилось тратить в пути тем, кто добирался, к примеру, со Шмитовского проезда в районе Пресненский до ближайшей станции метро. Сейчас там можно зайти на станцию «Шелепиха» и быстро доехать по нужному маршруту в центр или в соседний район. Транспортная доступность как раз объявлена одной из важнейших задач начатой в городе программы развития «Мой район».

Важно

Еще пример - открытие первых пяти станций Большого кольца уже улучшило транспортную ситуацию в четырех районах столицы - Хорошевский, Аэропорт, Тимирязевский и Савеловский, а также в деловом центре «Москва-Сити» в Пресненском районе. Станции на БКЛ строятся в основном мелкого заложения. А значит, жители перечисленных районов быстрее на 5 - 10 минут могут спуститься к поезду и выйти на нужной станции. Также быстрее в среднем на 10 - 15 минут можно доехать, например, из района Хорошевский в Пресненский - к крупным торговым центрам, в Московский зоопарк, Планетарий.

Новая станция «Ржевская» на БКЛ разгрузит дороги в районах Мещанский и Марьина Роща. Кроме того, жители отсюда, а также из соседних районов Красносельский и Басманный Центрального округа столицы смогут быстрее на 18 минут добраться, к примеру, из дома до станции «Авиамоторная» в районе Лефортово Юго-Восточного округа. Сейчас эта дорога занимает 20 минут. Пересадок станет меньше - вместо переходов на кольце или в центре можно будет доехать напрямую, не тратя 10 минут на эскалаторы и лестницы.

Большая кольцевая линия метро серьезно повлияет на изменение транспортной инфраструктуры города, разгрузит радиальные ветки метро, пригородных железнодорожных перевозок, действующей Кольцевой линии метро.

ВСЕ СТАНЦИИ БУДУТ УНИКАЛЬНЫМИ

Похоже, не только удобных, но еще и красивых станций в московском метро станет больше благодаря БКЛ. «Все станции уникальны, - подчеркнул Сергей Собянин. - Мы сохраняем традицию московского метро, чтобы станции были нужны не только с технической точки зрения, но и эстетически радовали глаз и привлекали людей». К примеру, для оформления «Стромынки» используют красные, белые и серые цвета. Везде будут стекло и металл в стиле хай-тек. Светодиодные лампочки на потолке создадут иллюзию мерцающего звездного неба.

А на станции «Нагатинский Затон» в 2023 году увидим обитателей рек Московского региона. Стены павильонов внутри украсят панно из каменной мозаики с картинками 12 крупных рыб. На потолке появятся фибробетонные панели с облицовкой, имитирующей чешую.

Цифры

НОВЫЕ РАДИУСЫ

При строительстве БКЛ закладываются технические решения для присоединения к ней дополнительных радиусов метро. Например, Коммунарской линии - на станции «Улица Новаторов», Рублево-Архангельской линии - на станции «Улица Народного Ополчения». Технически у строителей имеется возможность быстро связать разные маршруты без нарушения движения на построенных линиях.

Большое кольцо соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Это позволит разгрузить имеющиеся пересадочные контуры метро - первый со станциями внутри Кольца и второй, то есть собственно Кольцевую линию.

БКЛ впервые приведет метро в некоторые спальные районы города. Например, в Хорошево-Мневниках появятся три станции метро - «Терехово», «Нижние Мневники» и «Улица Народного Ополчения». Пока в этом районе города нет собственной станции метро. Качество транспортного обслуживания горожан повысится за счет создания новой скоростной беспересадочной связи между западом, югом и востоком столицы.

КСТАТИ

БКЛ может стать самой длинной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего «чемпиона» среди подземных колец - Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км).