Все электронные сервисы Москвы – в один клик

Цифровые сервисы сегодня в Москве не только облегчают взаимодействие горожан с властями, города и бизнес-сообщества, но еще и создают новую городскую среду. Огромный мегаполис становится удобнее и комфортнее для жителей. Это подтверждает и официальная статистика.

«Один миллиард обращений принял портал #госуслуг с момента основания в 2011-м. Сегодня он находится по адресу www.mos.ru/services/catalog/popular/ … и оказывает 260 услуг. Самые популярные: проверка электронного дневника и штрафов, передача показаний счетчиков и запись к врачу», - написал мэр Сергей Собянин в Твиттере.

Каждый день с помощью портала mos.ru до миллиона пользователей получают услуги онлайн. Благодаря активному развитию и появлению новых сервисов за восемь лет москвичи получили более миллиарда госуслуг в электронном виде через порталы mos.ru и pgu.mos.ru, который объединили с mos.ru в 2017 году.

«Сегодня электронные услуги стали частью жизни москвичей, - отметил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, - Они охватывают все ключевые сферы городской жизни, начиная от социальных сервисов, заканчивая онлайн-платежами в один клик. Пользуясь электронными услугами, горожане значительно экономят свое время. Каждый день к ним обращаются до миллиона человек. Это цифра является ярким показателем их востребованности».

СТОЯТЬ В ОЧЕРЕДЯХ БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО

Бумажная волокита уходит в прошлое. Москвичам больше не приходится тратить время в очередях и хождениям по чиновникам. За восемь лет число пользователей городских электронных услуг выросло с 53 тысяч до 7,9 миллиона. Это и понятно, ведь теперь узнавать самые важные новости, совершать платежи и получать госуслуги в электронном виде москвичи могут в одном месте – на mos.ru.

- Развитие электронных услуг продиктовано потребностями жителей, - говорит Дмитрий Иванов, руководитель направления «Городские электронные услуги» Департамента информационных технологий Москвы. – Логично сделать взаимодействие жителей с городом максимально удобным, исключив стояние в очередях. Портал мэра Москвы mos.ru, на котором доступны все городские услуги и сервисы в электронном виде, пользуется большой популярностью. Сейчас на портале в электронном виде предоставляется более 260 услуг, из них более 90 - для бизнеса. Самый востребованный сервис – «Электронный дневник», затем идут услуги ЖКХ, проверка штрафов и записи к врачу.

К примеру, в 2017 году записью к врачу онлайн воспользовались более 12 миллионов человек. А компьютерный школьный дневник «открывают» более миллиона человек в месяц. Родители всегда остаются в курсе успехов своих детей, просматривают оценки и узнают, что школьникам задают на дом.

В лидерах также онлайн-передача показаний приборов учета воды (150 миллионов обращений) и проверка штрафов (60 миллионов обращений). Эти сервисы стали доступны в 2013 и 2012 годах на портале государственных и муниципальных услуг, а затем и на mos.ru. Все более информатизированными и продвинутыми становятся образование, здравоохранение и другие важнейшие сферы жизни москвичей. Всего 75 процентов жителей города получают госуслуги через интернет.

ПРИЕМ У ВРАЧА

На электронном портале создана удобная система навигации. В каждом из разделов можно найти интерактивные инструкции, помогающие пользователям быстро решить свои неотложные дела и оформить нужные документы онлайн. Помимо этого, в личном кабинете усовершенствовали интерфейс и расширили функциональные возможности. Теперь пользователи mos.ru могут выбирать полезные городские электронные сервисы с помощью специальных графических элементов - виджетов. Благодаря им стало удобнее отслеживать изменение статуса заявки по заказанной услуге.

При необходимости можно лично обратиться практически в любой из 130 центров госуслуг Москвы. Из них 98 процентов работают экстерриториально, то есть без привязки к конкретному району. Город продолжает улучшаться и повышать удобство для жителей. Теперь не нужно тратить много времени и обходить несколько учреждений, чтобы подать документы.

В то же время на mos.ru постоянно расширяются услуги и сервисы. К примеру, недавно для пользователей открылась дистанционная запись для участия в государственной итоговой аттестации. Раньше ученики подавали такое заявление в письменном виде в школах. Еще обновлена услуга «Запись на прием к врачу». Теперь можно оформить прием у доктора одновременно для нескольких детей.

Через электронные площадки москвичи активно решают свои вопросы и участвуют в управлении городом. На краудсорсинговых проектах Москвы активные граждане предложили 90 тысяч идей. Столицей реально управляют почти 2 миллиона жителей.

КСТАТИ

Видеокамеры контролируют уборку улиц и безопасность

Благодаря «умным» технологиям Москва становится безопаснее. Более 167 тысяч камер видеонаблюдения следят за безопасностью в городе.

- Видеонаблюдение сегодня один из инструментов управления городом, - сказал Дмитрий Головин, начальник отдела городского видеонаблюдения Департамента информационных технологий Москвы. – Это касается как городского хозяйства и благоустройства, так и обеспечения безопасности. С помощью видеокамер, например, контролируется уборка снега, вывоз мусора, размещение рекламы, соблюдение правил торговли, освещенность улиц.

Проще становится и доступ к электронным услугам. Внутри Садового кольца и локально в пределах ТТК установлено 3096 точек доступа Wi Fi. Москва входит в список городо с самым дешевым и доступным интернетом в мире. При этом в столице продолжают запускать новые сервисы, делающие город удобнее для горожан и туристов. К примеру, постоянно появляются новые опции на портале «Узнай Москву». А памятники культуры оснащаются QR-кодами.