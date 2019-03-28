Программа реновации полностью обновит Москву

В столице продолжается переселение жителей из сносимых пятиэтажек по программе реновации. На этой неделе в новые квартиры переезжают москвичи из дома на улице Наташи Ковшовой в Западном округе, а также из двух домов на Варшавском шоссе в Юго-Западном округе Москвы.

«Жильцы дома 1 на улице Наташи Ковшовой переезжают в дом 11 на улице Матвеевская, - сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - А жителям 49 квартир домов на Варшавском шоссе предлагается новое жилье с улучшенной отделкой в двух новостройках на улице Изюмская, д. 49, корп. 2 и д. 55, корп. 1. На западе столицы два ранее полностью отселенных дома уже демонтированы по технологии умный снос. А на юго-западе, в Южном Бутове, один из домов полностью расселен и разобран по технологии умного сноса. Другие два расселены более чем на 85 процентов».

Всего в столице до 2032 года будет переселено около 1 миллиона человек. Ни в одном крупном городе мира не было еще таких объемов переселения в новое жилье. А на старте этого проекта в городе в прошлом году обеспечено начало переселения 10 тысяч жителей. Московская программа реновации уже становится беспрецедентной по своим масштабам.

Реновация стала единственным способом, позволяющим комплексно заняться развитием и обновлением районов жилой застройки. Начатая программа затрагивает не только кварталы непосредственного строительства или реконструкции, но также соседние районы и город в целом. Выступая на IX Московском гражданском форуме «Мой город - мой район. Перспективы развития» мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что в этом году начинается важнейший этап реализации программы реновации. Снос морально и физически устаревших домов в Москве предотвратит появление огромного объема аварийного жилья, неизбежного в ближайшие 15 лет. Этот ход властей стал стратегически важным. Ведь спроектированные 40 - 50 лет назад жилые кварталы сильно отстали от современных требований. Это касается и эффективного использования городской территории, и комфортного проживания горожан. Среди проблем районов сноса - мало социалки и парковок, изношенная инженерная инфраструктура, недостаточно развитые дороги. Реновация не только решит эти больные вопросы, но и позволит построить энергоэффективные дома в умных кварталах, со скверами, удобными дорожками для пешеходов и проездами для авто.

Что происходит сейчас в программе реновации в Москве.

Все эти и многие другие достижения подобных мировых проектов Москва изучила при подготовке программы реновации. Здесь пригодился опыт таких стран, как Франция, Япония, Германия, Китай, Израиль и другие. Проведенный анализ позволил выделить основные механизмы выполнения похожих проектов в других странах и адаптировать их для условий столицы. Кстати, московскую программу реновации жилья представили на недавней Международной инвестиционной выставке MIPIM 2019 в Каннах.

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Гарантии для каждого переселенца

Участники программы чувствуют себя уверенно и спокойно. Каждый из них знает, какие гарантии при реновации обеспечивает правительство Москвы. К примеру, сохранение привычного района, дома с высоким уровнем комфорта и безопасности, увеличенная площадь квартир с отделкой, бесплатные машина и грузчики для переезда. Существенна и возможность докупки квадратных метров со скидкой для собственников жилья. Этой возможностью уже воспользовались около 10% переселяемых горожан.

Под новое строительство во всех округах подбирают стартовые площадки. Их в уже городе более 300, и с каждым годом список становится больше.

Программа реновации уникальна как пример масштабного обновления городского пространства. При этом сохраняются гарантии жилищных и имущественных прав москвичей. Сейчас разрабатывается законопроект о новом принципе расселения аварийного жилья. В нем пропишут возможность реновации для крупных городов России на основе принципов московской программы.