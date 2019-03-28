Пять выделенок в Москве переходят на ежедневный режим

Как сообщил Центр организации дорожного движения, ежедневный режим работы вводится с 14 апреля 2019 года на пяти выделенных полосах, проходящих через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт. Здесь 244 пригородных и городских маршрута, на которых каждый выходной день пассажиропоток превышает 600 тысяч человек. По расчетам ЦОДД, нововведение даст им экономию времени в пути от 15 до 30 минут. Будет проще машинам «скорой помощи» и такси.

Сейчас в Москве уже есть выделенные полосы, которые работают в ежедневном режиме. Большинство из них расположены в центре столицы.

ГДЕ ПОЯВЯТСЯ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫДЕЛЕНКИ?

• Ленинский проспект

• Проспект Мира - Ярославское шоссе

• Ул. Воздвиженка - Кутузовский проспект - Можайское шоссе

• Нахимовский проспект - Ломоносовский проспект - ул. Минская

• Ул. Нижегородская - Рязанский проспект