2019-03-28T13:17:52+03:00
Москва

Пять выделенок в Москве переходят на ежедневный режим

С 14 апреля 2019 года по этим полосам будет двигаться только городской транспорт. будет двигаться по 5 выделенкам
Антон БАЛУЕВ
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Как сообщил Центр организации дорожного движения, ежедневный режим работы вводится с 14 апреля 2019 года на пяти выделенных полосах, проходящих через районы, где отсутствует альтернативный магистральный транспорт. Здесь 244 пригородных и городских маршрута, на которых каждый выходной день пассажиропоток превышает 600 тысяч человек. По расчетам ЦОДД, нововведение даст им экономию времени в пути от 15 до 30 минут. Будет проще машинам «скорой помощи» и такси.

Сейчас в Москве уже есть выделенные полосы, которые работают в ежедневном режиме. Большинство из них расположены в центре столицы.

ГДЕ ПОЯВЯТСЯ ЕЖЕДНЕВНЫЕ ВЫДЕЛЕНКИ?

• Ленинский проспект

• Проспект Мира - Ярославское шоссе

• Ул. Воздвиженка - Кутузовский проспект - Можайское шоссе

• Нахимовский проспект - Ломоносовский проспект - ул. Минская

• Ул. Нижегородская - Рязанский проспект

ИСТОЧНИК KP.RU

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