В Москве создают «Парк Яуза»: пенье птиц, спортивные и детские площадки

Не до прогулок по природной территории вдоль реки Яуза, хотя местным жителям Южного Медведкова хотелось бы прийти туда на пикник или заняться спортом с детьми. В этом году планируется благоустроить два больших участка - пойму Яузы вдоль Певческого поля и от Кольского моста до реки Чермянка.

Места для игр и спорта

Пойма Яузы — это огромная территория на северо-востоке Москвы. Составляет около 350 гектаров, что сопоставимо с любым большим парком Москвы, но тут территория сильно запущена.

Фото mos.ru

- Десятилетиями эта территория была неудобная для прогулок, занятий спортом. И сама река, с экологической точки зрения, запущена. Мы создаем программу реабилитации всей территории Яузы, обустройства берегов, по очистке русла реки, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр».

Создаваться комфортные условия будут постепенно — участок за участком. В итоге работы выльются в масштабный проект «Парк Яуза». Стоит отметить, что на 70 гектарах уже провели работы (в районах Ростокино и Свиблово), в ближайшие годы благоустройство пройдет еще на 30-50 гектарах, где появятся спортивные и детские площадки, будет установлено освещение.

Эко-дорожки и фонари

В погоне за красотой и комфортом главное — сохранить естественную природу вдоль реки.

- Будем следить за тем, чтобы были соблюдены все экологические стандарты, чтобы постоянно осуществлялся экологический мониторинг, - рассказал депутат Мосгордумы, президент национального исследовательского Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко.

Смотровая площадка. Фото предоставлено НПО "Вектор"

Депутаты общаются с местными жителями и записывают их идеи по реализации проекта «Парк Яуза». Есть предложения прокладывать по берегу деревянные дорожки, приподнятые на сваях, чтобы не повредить уникальную экосистему заболоченных мест. А также установить специальные фонари, в которых используются светодиоды с определенной длиной волны, не отпугивающей птиц и животных.

- На участке вдоль Певческого поля находится амфитеатр, его будут реставрировать - заменят сидения, обновят сцену. В будущем здесь смогут проводить хоровые и музыкальные концерты. Также в планах создать пункт проката возле площадки, где зимой местные жители катаются на коньках, - рассказал Кирилл Теслер, автор архитектурного проекта «Парк Яуза». - Будет создана система освещения и видеонаблюдения. Так как здесь обитают животные и птицы, то наша задача - не нарушать их ритм жизни, даже на время гнездования птиц освещение будет выключаться.

Одновременно работы будут проходить и на втором участке - от Кольского моста до реки Чермянка. Там когда-то планировали создать горнолыжный курорт, строили трамплины, но позже проект заморозили.

Горки для детей старше 12. Фото предоставлено НПО "Вектор"

- Металлические конструкции так и остались. Их предстоит убрать. В планах там высадка деревьев. В целом, будет создана комфортная зона для прогулок местных жителей. Установим современную спортивную площадку, где смогут заниматься и дети, и взрослые, - рассказал Кирилл Теслер.

Самая главная фишка "Парка Яуза" - единый пешеходный маршрут вдоль реки, не выходя на автомобильные дороги. Планируют создать несколько маршрутов: спортивный, культурно-образовательный, исторический.

Интересно знать

На территории будущего «Парка Яуза» вдоль улицы Заповедной расположена археологическая зона. Там рядом Храм Покрова Пресвятой Богородицы XVII века.

- Здесь уже были проведены все необходимые исследования. И при проведении работ по благоустройству также должен строго соблюдаться особый режим, - считает депутат Мосгордумы, президент национального исследовательского Московского государственного строительного университета Валерий Теличенко.

Спортивная площадка. Фото предоставлено НПО "Вектор"

Решение за москвичами

Обсуждения продолжаются в Мосгордуме и в on-line опросах «Вконтакте» (группа «За Яузу!»). Москвичей спросили, что нужно создать в парке. Среди вариантов: площадки для игр с мячом, хоккейные коробки, площадки для воркаута, настольный теннис, площадки для пикников, детские площадки, площадки тихого отдыха, площадки для выгула собак, туалеты.

- В первую очередь надо обеспечить культуру соседей и гостей. Информационные щиты, экопатруль. Чтобы не мусорили, не пилили деревья на костер, чтобы убирали за животными своими. Чтобы берегли Яузу, - считает москвич Руслан Павлов.

Все предложения будут передаваться авторам проекта благоустройства территории.

Фото mos.ru

Кстати

На набережной Марка Шагала появятся искусственные холмы

Уже в этом году на набережной Марка Шагала (часть жилого комплекса «ЗИЛАРТ») появятся декоративные холмы. А еще «умный» ландшафт, места отдыха и различные павильоны для мастер-классов и торговли.

- Холмы оградят прогуливающихся по набережной от ветра с реки и городского шума. Защитную функцию будут выполнять деревья и кустарники, которые высадят на склонах, — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.