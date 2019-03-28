Собянин: Строительство Юго-Восточной хорды начнется в конце 2019 года

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 марта осмотрел ход строительства путепровода через железнодорожные пути МЦК от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы в районе станции МЦК "Андроновка". В ходе посещения объекта он рассказал журналистам о строительстве Юго-Восточной хорды.

- Именно в этой точке начинается строительство Юго-Восточной хорды, которая будет примыкать к Северо-Восточной хорде. Эстакада позволит выезжать на Юго-Восточную хорду, которая сейчас находится на стадии проектирование на трех-четырех участках. Надеюсь, что в конце это года или начале следующего мы выйдем на строительные работы, - сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства путепровода через железнодорожные пути МЦК.Фото: Алиса ТИТКО

Еще в 2018 году Правительство Москвы приняло решение о строительстве Юго-Восточной хорды – четвертной хордовой магистрали Москвы. Она должна восполнить дефицит поперечных дорожных связей и переключить на себя часть транспортных потоков, которые в настоящее время следуют по МКАД, ТТК либо через центр.

Юго-Восточная хорда будет длиной 28 км (строительная длина – более 80 км. Она соединит шоссе Энтузиастов, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, улицы Шоссейная, Каспийская, Подольских Курсантов, Липецкая, МКАД с выходом в Новую Москву. А внутри МКАД хорда пройдет через районы Нижегородский, Рязанский, Текстильщики, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Западное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное.

Выехать на Юго-Восточную хорду можно будет как раз с нового путепровода через МЦК. Эстакада (длина 132 метра) существенно облегчит выезд автотранспорта из промзоны "Фрезер" в сторону шоссе Энтузиастов и Перовского шоссе. Будет четыре полосы для машин, а благодаря наличию тротуаров пешеходы смогут комфортно добираться от ж/д платформы "Фрезер" и ТПУ "Андроновка" до предприятий и организаций, расположенных на Андроновском шоссе. Сейчас строители завершили работы по возведению опор путепровода.

- По большому счету путепровод свяжет два района Нижегородский и Лефортово. Это будет очень важно для улучшения транспортной доступности. Здесь будет сложный транспортный узел, - сказал Сергей Собянин

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