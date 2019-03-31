Эксперты рассказали о нашествии лис в московских парках внутри МКАД

Специалисты столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды отмечают резкое увеличение числа лис, которых москвичи наблюдают в парках и лесопарках внутри МКАД. Это тенденция последних двух лет.

- Каждую неделю где-то по сорок обращений по поводу лис. От 30 до 40. В основном это юг, юго-восток, - рассказал глава департамента Антон Кульбачевский в эфира радио «Говорит Москва».

Рост популяции рыжих в пределах мегаполиса эксперты объясняют борьбой с бродячими собаками. Мол, для лис в столичном регионе это был единственный естественный враг. Отлов бесхозных дворняжек привели в порядок - лисы стали чувствовать себя вольготней.

- В городе при наличии крупных лесных массивов для лисы идеальные условия, - объяснил «КП» кандидат биологических наук, ответственный редактор Красной книги Москвы Борис Самойлов. - В настоящем лесу поди еще погоняйся за мышами по глубокому снегу. А тут в парках у урн можно поискать что-то вкусненькое, а ночью и к домам выйти, к мусорным бакам. Причем это круглогодичная кормовая база.

По подсчетам биологов, на сегодня в пределах МКАД могут жить до пятидесяти особей лис.