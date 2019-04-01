Льготы на оплату капремонта в Москве в 2019 году: Кому положены, куда обращаться

Недавно моему дедушке исполнилось 70 лет. Слышала, что льготы на оплату капремонта в Москве в 2019 году полагаются пожилым людям такого возраста. Объясните, кто в столице вправе рассчитывать на такую помощь и куда обращаться?

Лариса Юрьева. Восточный округ.

Льготы на оплату капремонта в Москве в 2019 году могут получить некоторые горожане. Как объяснили в Фонде капитального ремонта Москвы, с жильцов сейчас берут взнос на капремонт в сумме 18 рублей 19 копеек за квадратный метр общей площади квартиры в месяц. Эту сумму обязаны вносить все собственники жилых и нежилых помещений в доме. Чтобы оформить льготы и субсидии, нужно обратиться в своем районе в центр госуслуг (МФЦ «Мои документы») или в ближайший отдел городского центра жилищных субсидий (ГЦЖС). Заявление на субсидию можно также отправить через сайт мэра Москвы.

От взносов на ремонт освобождены:

- собственники домов, официально признанных аварийными;

- собственники домов, в которых меньше трех квартир;

- собственники домов, в отношении которых определены порядок, сроки проведения и источники финансирования реконструкции или сноса этих домов;

- наниматели жилья;

- жители домов, включенных в программу реновации.

Публикуем основные льготы на оплату капремонта в Москве в 2019 году. Полный список - на сайте Фонда капитального ремонта Москвы.

НА ЗАМЕТКУ

1. Скидка 100 %, без ограничения по нормам площади

- Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату

- Пережившие супруги и родители Героев СССР, РФ и полных кавалеров ордена Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату

- Герои Соц. Труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату

- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

2. Скидка 100 %, соц. норма площади на 1 чел.

- Инвалиды боевых действий, инвалиды в результате исполнения обязанностей военной службы и служебных обязанностей и их семьи

- Инвалиды Великой Отечественной войны и их семьи

- Участники Великой Отечественной войны, проходившие военную службу в воинских частях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии во время войны, являющиеся инвалидами; участники боевых действий, приравненных к периоду Великой Отечественной войны и их семьи

- Участники Великой Отечественной войны, проходившие военную службу в воинских частях, входивших в состав действующей армии и их семьи

- Одинокие неработающие собственники жилья, достигшие возраста 80 лет

3. Скидка 100 %, соц. норма на семью

- Собственник жилья, достигший возраста 80 лет и живущий в семье, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров

4. Скидка 50 %, без ограничения по нормам площади

- Горожане, работавшие на предприятиях, в организациях и учреждениях Ленинграда во время блокады с 08.09.41 г. по 27.01.44 г. и награжденные медалью «За оборону Ленинграда»; инвалиды детства в результате боевых действий во время Великой Отечественной войны

- Горожане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признанные инвалидами

- Ветераны боевых действий

- Супруги умерших (погибших) ветеранов боевых действий, не вступившие в повторный брак и проживающие одиноко

- Родители умерших (погибших) ветеранов боевых действий

- Нетрудоспособные члены семьи умершего (погибшего) ветерана боевых действий, состоявшие на его иждивении и получающие пенсию по случаю потери кормильца

- Члены семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и государственной безопасности, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей

5. Скидка 50 %, соц. норма площади на семью

- Горожане, пострадавшие от политических репрессий, являющиеся пенсионерами или инвалидами

- Члены семей реабилитированных, пострадавших в результате репрессий, являющиеся пенсионерами или инвалидами

- Граждане, получившие заболевания, связанные с аварией на Чернобыльской АЭС

- Граждане, принимавшие в 1986 – 1987 г. г. участие в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС

- Граждане из подразделений особого риска

- Семьи, потерявшие кормильца из числа лиц, действовавших в составе подразделений особого риска

- Граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на ПО «Маяк»

- Граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

- Ветераны труда после назначения пенсии на основании закона «О трудовых пенсиях в РФ» №173-ФЗ от 17.12.01 г.

- Ветераны военной службы и ветераны труда после назначения пенсии по другим основаниям, при достижении возраст, дающего право на пенсию по старости

- Труженики тыла

- Многодетные семьи, имеющие трех и более детей

- Семьи, имеющие 10 и более детей в возрасте до 16 лет

- Семьи, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет

- Собственник жилья, достигший возраста 70 лет и живущий в семье, состоящей только из совместно проживающих неработающих пенсионеров

6. Скидка 50 %, соц. норма площади на 1 чел. (33 кв. м)

- Инвалиды 1 и 2 групп

- Горожане, награжденные медалью «За оборону Москвы»

- Горожане, награжденные знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» или «Почетный донор Москвы»

- Одинокие неработающие собственники жилья, достигшие возраста 70 лет.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

1 апреля - Комитет по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Москвы;

2 апреля - Управление заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития;

3 апреля - Департамент информационных технологий Москвы;

4 апреля - Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы;

5 апреля - Комитет по туризму Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Сколько дней положено ждать обследование по назначению врача в столичной поликлинике?

Терапевт в районной поликлинике назначил мне обследование кишечника. Но пришлось неделю ждать, чтобы попасть на эту процедуру. Хотелось бы узнать, сколько дней должно продлиться ожидание таких исследований?

Екатерина Валерьевна, Волгоградский проспект.

За разъяснениями мы обратились в Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).

- В поликлинике медицинскую помощь по неотложным показаниям врачи-терапевты участковые, врачи общей практики (семейные врачи), врачи-педиатры участковые, врачи акушеры-гинекологи обязаны оказывать в день обращения пациента, - объяснили в ведомстве. - В остальных ситуациях больным должны помогать в такие сроки:

- первичная медико-санитарная помощь: плановая - по предварительной записи пациентов, в том числе в электронной форме; неотложная - не более двух часов с момента обращения пациента. Напомним, предварительная запись ведется на две недели вперед. Конкретная дата и время приема зависят от расписания и загруженности конкретного специалиста и количества талонов, выделенных поликлиникой для предварительной записи;

- ожидание приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми - не более 24 часов с момента обращения пациента;

- ожидание приема врачей-специалистов для плановой первичной специализированной медико-санитарной помощи, например, у хирурга или стоматолога - не более 10 календарных дней со дня обращения пациента;

- ожидание диагностических инструментальных исследований (рентгенологические исследования, включая маммографию, функциональную диагностику, ультразвуковые исследования) и лабораторных исследований во время плановой первичной медико-санитарной помощи - не более 10 календарных дней со дня назначения.

- ожидание компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при плановой первичной медико-санитарной помощи - не более 26 календарных дней со дня назначения.

При этом в стационарах экстренную медицинскую помощь обязаны оказать безотлагательно. А плановую, например, госпитализацию, - не позднее 20 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию пациента (согласно постановлению правительства Москвы № 935-ПП от 23.12.16 г.).

С вопросами можно обратиться на «горячую линию» МГФОМС - (495) 952-93-21, пн. - пт. - 8.00 - 20.00. Или по электронной почте через специальную форум на сайте.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.