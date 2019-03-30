2019-03-30T19:18:18+03:00
Общество

"Умный блогер" станцевала на Красной площади в купальнике, чтобы выиграть пари

Это интереснее, чем Мавзолей! - заявили гости столицы
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Девушки благополучно покинули площадку для своего париДевушки благополучно покинули площадку для своего париФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Александра Митрошина, которая сама себя в соцсетях позиционирует как "умный блогер" решила в эти выходные устроить инстаграм-баттл с блогерами из Беларуси. Принцип пари был прост: те придумывают задание - Митрошина выполняет, затем она придумывает задание- приходит очередь белорусских авторов популярных аккаунтов. Игру решили проводить до "первого слабо!" Беларуска Аня Протасова сразу "зашла с козырей" и первым же заданием попросила Александру станцевать на Красной площади в купальнике.

Итак, картина маслом. Суббота, 4 часа дня, толпы людей и блогер, который исполняет энергичный танец в ярко-красном купальнике. Иностранцы позже заявили, что это было в сто раз интереснее Мавзолея. Будет о чем друзьям рассказать. И показать. Мобильные достали все.

Это интереснее, чем Мавзолей! - заявили гости столицы Фото: скриншот с видео

Это интереснее, чем Мавзолей! - заявили гости столицыФото: скриншот с видео

Правда, сам танец продлился всего несколько секунд, но зато каких. Некоторые из подписчиц аккаунта блогера-миллионника успели записать "танцующий купальник" на видео и быстро выложить в сеть. В финале видео девушки волнуются, как бы их не увидела полиция. Спойлер: не увидела. "Инстаграм-авантюристки" благополучно покинули площадку своего пари.

Сам танец продлился всего несколько секунд, но зато каких Фото: скриншот видео

Сам танец продлился всего несколько секунд, но зато какихФото: скриншот видео

К слову, если полицию зафиксировала сам факт танцев, то блогера и ее помощницу могли оштрафовать как нарушительниц общественного порядка. Им бы грозил штраф 500 рублей или 15 суток ареста. Но надо отметить, что для блогера с миллионной аудиторией подобные штрафы - не деньги. Сама Митрошина не так давно заявляла, что ее доход в месяц варьируется от 2 до 3 миллионов рублей.

Блогер станцевала в купальнике на Красной площади.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Александр Друзь о скандале в «Что? Где? Когда?»: «Давайте я вам анекдот расскажу…»
Магистр популярной на Первом канале игры рассказал журналистам «КП»-Екатеринбург, чем занимается, после того как его выгнали с проекта, почему не хочет писать вредные советы и как попасть в «Что? Где? Когда?»
Администрация губернатора Фургала душит инвесторов в ТОСЭР «Комсомольск»?
Территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке были определены государством как одни из ключевых драйверов развития всего макрорегиона на перспективу ближайших десятилетий
Новости 24
Депутат и эколог Максим Шингаркин объявил о создании «Зеленой Москвы»
Артист телевизионного шоу зарезал первого встречного, провалив кастинг
В Подмосковье полиция задержала серийного вора
В Москве музеи начнут работать бесплатно каждую третью неделю месяца
В роддомах Московской области мамочкам будут выдавать наборы «Я родился в Подмосковье»
В апреле в Химках начнут строить автомобильный завод японской компании Hino Motors
На месте мусорного полигона «Левобережный» сделают парк или горнолыжный склон
«Вторичка» в Москве прибавила в цене за последний месяц
Шестьдесят килограммов черной икры попытались провезти пассажиры в Шереметьево
Станцию метро «Каховская» закроют на пару лет
В Москве началась подготовка к строительству станции метро «Зюзино»
Жительница Подмосковья грабила стариков в домах пенсионеров
Проект рекультивации полигона «Левобережный» будет готов к концу года
Электричка сбила насмерть мужчину в Балашихе
В Москве погибла школьница, которую мать застала с молодым человеком
За восемь лет в Москве число многодетных семей выросло в два раза