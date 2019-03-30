"Умный блогер" станцевала на Красной площади в купальнике, чтобы выиграть пари

Александра Митрошина, которая сама себя в соцсетях позиционирует как "умный блогер" решила в эти выходные устроить инстаграм-баттл с блогерами из Беларуси. Принцип пари был прост: те придумывают задание - Митрошина выполняет, затем она придумывает задание- приходит очередь белорусских авторов популярных аккаунтов. Игру решили проводить до "первого слабо!" Беларуска Аня Протасова сразу "зашла с козырей" и первым же заданием попросила Александру станцевать на Красной площади в купальнике.

Итак, картина маслом. Суббота, 4 часа дня, толпы людей и блогер, который исполняет энергичный танец в ярко-красном купальнике. Иностранцы позже заявили, что это было в сто раз интереснее Мавзолея. Будет о чем друзьям рассказать. И показать. Мобильные достали все.

Это интереснее, чем Мавзолей! - заявили гости столицыФото: скриншот с видео

Правда, сам танец продлился всего несколько секунд, но зато каких. Некоторые из подписчиц аккаунта блогера-миллионника успели записать "танцующий купальник" на видео и быстро выложить в сеть. В финале видео девушки волнуются, как бы их не увидела полиция. Спойлер: не увидела. "Инстаграм-авантюристки" благополучно покинули площадку своего пари.

Сам танец продлился всего несколько секунд, но зато какихФото: скриншот видео

К слову, если полицию зафиксировала сам факт танцев, то блогера и ее помощницу могли оштрафовать как нарушительниц общественного порядка. Им бы грозил штраф 500 рублей или 15 суток ареста. Но надо отметить, что для блогера с миллионной аудиторией подобные штрафы - не деньги. Сама Митрошина не так давно заявляла, что ее доход в месяц варьируется от 2 до 3 миллионов рублей.