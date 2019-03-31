2019-03-31T17:39:01+03:00
Общество

Погода в Москве 1 - 7 апреля: Столицу ожидают солнечные дни и морозные ночи

Небольшие дожди возможны в понедельник, а потом сухо до выходных. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 1 - 7 апреля
Юлия СМИРНОВА
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По предварительным прогнозам Гидрометцентра России, в апреле и мае средняя температура будет соответствовать климатическим нормамПо предварительным прогнозам Гидрометцентра России, в апреле и мае средняя температура будет соответствовать климатическим нормамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Воскресенье, 31 марта, стало самым теплым днем с начала года. Яркое весеннее солнце разогрело воздух до +15 градусов.

На следующей неделе станет чуть прохладнее, судя по прогнозу Гидрометцентра России о погоде в Москве 1 - 7 апреля. Но все же начало второго весеннего месяца будет на пару градусов теплее, чем положено по климатическим нормам.

В понедельник, 1 апреля, ночью около +5 градусов, днем не выше +8. Облаков на небе немного, но вероятность небольшого дождя все же есть.

Со вторника до пятницы (2 – 5 апреля) погоду в столице будет определять западноевропейский циклон. Благодаря ему солнечно и сухо, днем +9 градусов. А вот ночи морозные, до -5...-6. Когда небо ясное, облака не защищают землю от выхлаживания, словно одеяло, и в итоге воздух очень быстро остывает.

В следющие выходные, 6 и 7 апреля, атмосферные фронты атлантического циклона принесут небольшие дожди. Ночные заморозки прекратятся, днем +5...+10 градусов.

По предварительным прогнозам Гидрометцентра России, в апреле и мае средняя температура будет соответствовать климатическим нормам. А каковы нормы? Для апреля обычная дневная температура +10...+11 градусов, для мая +18...+19. Понятно, что это в среднем, будут и похолодания, и более теплые дни. Апрель, возможно, окажется дожливым. А в мае и по осадкам все в пределах нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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