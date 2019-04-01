Ярмарки выходного дня в Москве в 2019 году: Торговля откроется уже 5 апреля

В эту пятницу, 5 апреля, во всех округах столицы откроются традиционные ярмарки выходного дня. Всего 105 площадок на 2758 мест (см. список).

У фермеров и производителей со всей России можно будет купить свежие овощи, фрукты, рыбу, выпечку, молочные и мясные продукты, другие товары. Ярмарки будут работать три дня в неделю - каждую пятницу, субботу и воскресенье с 8.00 до 20.00.

- Торговые ряды останутся на все лето и частично осень, до наступления холодов, - рассказали порталу мэра Москвы в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг. - Больше всего ярмарок выходного дня откроется в Восточном округе - 15 площадок, а также в Южном и Северо-Восточном - по 14 площадок в каждом округе. Самая большая ярмарка на 90 торговых мест разместится в районе Строгино на северо-западе Москвы.

В ведомстве уточнили, что все товары перед продажей проходят необходимый контроль. В том числе фермерские продукты проверяют на соответствие нормам качества и безопасности. Напомним, на ярмарках могут торговать владельцы фермерских и личных хозяйств, которые занимаются садоводством, огородничеством или животноводством, а также индивидуальные предприниматели и юридические лица. Места им выделяются бесплатно. В этом году желающие привезти в столицу свой товар подали в мэрию более 10 тысяч заявок. Из них отобрали около 2,5 тысячи участников.

Кроме ярмарок выходного дня, в некоторых районах города работают и круглогодичные базары. Например, на Семеновской площади (Восточный округ) и в районе Кузьминки (Юго-Восточный округ). Здесь также можно купить фрукты, овощи, выпечку, конфеты и шоколад, соленья, фермерские сыры, рыбу и мясо. На таких ярмарках каждую неделю проводятся кулинарные мастер-классы для детей и взрослых, дегустации, концерты, а также работает кафе. Для малышей работает бесплатная игровая площадка. До конца этого года круглогодичных базаров станет больше. Сейчас москвичи могут выбрать для них адреса на голосовании в мобильном приложении и на сайте «Активный гражданин» (ag.mos.ru). Новые ярмарки могут открыться в семи районах Москвы - Бутырском, Бескудниковском, Орехово-Борисове Северном, Отрадном, Перове, Филях-Давыдкове и Южном Медведкове.

НА ЗАМЕТКУ

Замечания по работе ярмарок выходного дня принимают на сайте «Наш город». В разделе «Ярмарки выходного дня» можно оставить жалобу по трем темам - «Незаконное размещение», «Нарушение требований к организации и проведению» и «Продажа запрещенных товаров». К сообщению можно прикрепить фото нарушения. На каждую жалобу специалисты должны ответить в течение восьми рабочих дней.