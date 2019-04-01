«ЕвроХим» построит в Казахстане химический комплекс по производству удобрений

Начало строительства химического комплекса запланировано на лето 2019 года. 28 марта проект получил всестороннюю поддержку в ходе визита в Казахстан министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. В обсуждении перспектив российско-казахстанского промышленного сотрудничества и кооперации участвовали премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр и генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев.

Российская компания «ЕвроХим» ведёт разработку месторождения фосфоритовых руд в Жамбылской области Казахстана с 2014 года. Полномасштабная реализация второго этапа проекта — строительство инновационного химического комплекса — начнётся уже этим летом.

Проект «ЕвроХима» предполагает запуск в Казахстане химического комплекса мощностью 1 млн. тонн удобрений. Планируется, что проект позволит создать в Казахстане не менее 2 тысяч рабочих мест.

Общий объем инвестиций российской компании оценивается в 750 млн. долларов. Кстати, по данным «Эксперт», среди российских бизнесменов наибольший объем инвестиций в проекты, не связанные с нефтегазовой отраслью, вкладывает владелец компании «ЕвроХим» Андрей Мельниченко. Полную версию рейтинга, составленного экономическими аналитиками, можно увидеть здесь.