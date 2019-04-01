Под Волоколамском для посетителей открыли «резервный зоопарк»

Москвичи и туристы со 2 апреля смогут посещать Центр воспроизводства редких видов животных (Зоопитомник). До этого момента попасть в него можно было исключительно в рамках экотуров Московского зоопарка.

- Открытие Зоопитомника для посещения – одно из важных событий для нашего зоопарка. Мы долгое время разрабатывали экскурсионные маршруты, работали над территорией Зоопитомника, чтобы она стала максимально комфортной для туристов, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Под Волоколамском уже 25 лет существует Центр воспроизводства редких видов животных. На живописной территории в 200 гектаров живут редкие и ценные виды животных, многие из которых занесены в Красную книгу России, а также Международную Красную книгу. Миссия зоопитомника в создании стабильно размножающихся пар и групп животных. Это, так сказать, «резервный зоопарк» или своеобразный генетический ковчег, в котором создаются резервные популяции редких и исчезающих видов животных.

Кого можно увидеть в Зоопитомнике

- белых медведей Умку-Аяну и Нику,

- гепардов, амурских тигров и дальневосточных леопардов,

- японских журавлей, стерхов, голубых сорок, хищных и других птиц,

- сычуаньских такинов,

- жирафов,

- джейранов,

- киангов,

- лошадей Пржевальского.

КСТАТИ

Катания на лошадях

В Зоопитомнике в скором времени появятся дополнительные услуги: катание на лошадях, тематичекие экскурсии для фотографов-анималистов, работа на пленэре для художников.

- Также в планах реализовать сафари-парк и контактную площадку на территории зоопитомника, - рассказали в отделе внешних коммуникаций Московского зоопарка. - С 15 апреля откроется большая экспозиция экспериментального отдела герпетологии, где будут представлены редкие рептилии из разных уголков земного шара

Где: Волоколамский район, поселок Сычево, промзона №3.

Время работы: ежедневно, кроме понедельников, с 11.00 до 16.00. Групповые экскурсии (не более 15 человек) будут проводиться в 11.00, 13.00 и 14.30.

Стоимость: 400 рублей, детям до 6 лет — бесплатно. Приобрести билеты можно в кассах зоопитомника.