«Олимпийский» в новом формате: дайвинг-центр, хоккей и кино

Стадион и бассейн «Олимпийский» отправили на реставрацию всего три месяца назад, но уже известно, что через два года они предстанут в новом формате. Стадион станет первым в России крытым многофункциональным комплексом, который объединит под своей крышей разные виды спорта, а в здании плавательного бассейна будет аквапарк и учебный дайвинг-центр высотой 30 метров.

- Москвичи и гости столицы смогут позаниматься теннисом и хоккеем, посетить бассейн и аквапарк, посмотреть кино, концерт, пообедать в ресторане, и все это в «Олимпийском», - сообщили в информационной службе портала Стройкомплекс.

Концерты и кино

Последние концерты на стадионе отгремели еще в декабре 2018 года, тогда же из магазинов и стоков торгового центра «Новый Колизей» вывезли одежду и обувь, закрылась книжная ярмарка. Все спортивные группы, проводимые в залах стадиона, тоже отменили.

Стадион и бассейн «Олимпийский» отправили на реставрацию всего три месяца назад, но уже известно, что через два года они предстанут в новом формате. Фото: stroi.mos.ru

Известно, что в здании сохранится концертный зал, однако его вместимость значительно сократится (по некоторым данным, с 30 000 до 6 000 зрителей). Зато появится центр выставок и конференций, многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, кафе и рестораны, а также парковка на 5000 машиномест. При этом сохранит стадион и спортивную функцию — здесь создадут современные гимнастические залы, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисные корты, СПА и фитнес-зоны.

Аквапарк и дайвинг-центр

Бассейн «Олимпийский» включает в себя сразу несколько объектов: тренировочную ванну длиной 50 м, демонстрационную ванну длиной 50 м, прыжковую ванну длиной 25 м и глубиной 6 м, детскую ванну («лягушатник»), обогревочную ванну в прыжковом секторе, cауны, тренировочные и гимнастические залы, зал силовой подготовки, массажные комнаты. Здесь проводили чемпионаты мира по скоростным видам подводного плавания в 1982 году, по плаванию на короткой воде в 2002 году, чемпионат Европы по плаванию в 1999 году, а также юношеские чемпионаты. С годами спортивные объекты сильно устарели и перестали отвечать международным стандартам качества обслуживания.

Фото: stroi.mos.ru

В обновленном комплексе водных видов спорта появятся оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, аквапарк и первый в России учебный дайвинг-центр высотой 30 метров. Также планируют создать детский и молодежный водные парки. Появится детская песочная зона и площадки для пляжного волейбола.

Только факты:

- стадион был построен к Олимпиаде-80, которая проходила в Москве с 19 июля по 3 августа 1980 года;

- вместимость - 35 000 зрителей (стадион) и 15 000 зрителей (бассейн);

- фильмы, снятые в спорткомплексе: «Душа» (1981год), «Пришла и говорю» (1985 год), «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее.» (2016 год);

- здесь выступали: Maдонна, Стинг, Бейонсе, Кайли Миноуг, Шакира, «Queen», «Scorpions». Проходил конкурс песни Евровидение-2009;

- в настоящее время «Олимпийский» принадлежит компании «Киевская площадь», которая вложит в реставрацию около 300-400 миллионов долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что будет в «Олимпийском» после капремонта: Кинотеатр, концертный зал и аквапарк

Стадион спортивного комплекса уже закрыли, а бассейн работает до лета

«Олимпийский» отправляют на ремонт. Построенные в столице к Олимпиаде-80 стадион и бассейн уже давно требовали реконструкции. Предприятие «Киевская площадь» вложит в реставрацию около 300 - 400 миллионов долларов, чтобы превратить «Олимпийский» в современный спортивно-развлекательный комплекс. «КП» узнала, что будет здесь после модернизации (подробности).