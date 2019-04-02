В Москве сотрудница полиции выстрелила в себя из пистолета Макарова

Утром во вторник, 2 апреля, в оружейной комнате отдела МВД России по району Арбат раздался выстрел. Полицейские бросились на помощь и обнаружили перепуганную коллегу с пистолетом Макарова в руке. Пуля прошла по касательной и лишь слегка задела бровь. Грешным делом полицейские подумали о том, что коллега хотела свести счеты с жизнью. Но оказалось, что это просто несчастный случай.

- Огнестрельное ранение было получено по причине неправильного обращения с оружием. По данному факту проводится служебная проверка, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

По предварительным данным, в то утро пострадавшая чистила боевой пистолет ПМ. Девушку была невнимательной и вытащила не все патроны. В какой-то момент она случайно нажала на курок и пальнула в стену. Шальная пуля отрикошетила и пролетела в нескольких миллиметрах от глаза.

Как удалось выяснить "КП", сейчас пострадавшая находится в больнице. После выписки девушке предстоит серьезный разговор с руководством. За такую халатность ей в лучшем случае грозит выговор, а в худшем - увольнение.