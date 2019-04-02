СМИ разоблачили фейк ФБК Навального о Пригожине

Наталья Шилова, на чьих словах основывается «расследование» ФБК Навального об организации детского питания в школах и детсадах Москвы, выступила с опровержением. Об этом сообщило издание «Правда.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Выпускайте Кракена».

По словам Шиловой, пойти на сотрудничество с Навальным её вынудили обстоятельства. В декабре прошлого года её ребенок тяжело заболел кишечной инфекцией, и на лечение потребовались большие деньги. Почти сразу же с женщиной через соцсети связалась юрист так называемого ФБК Любовь Соболь и предложила сделку. «Соболь обратилась к ней в соцсетях, заинтересовавшись ее работой на комбинате питания "Московский школьник", и предложила оплатить лечение ребенка» - сообщает «Правда.ру»

«У меня было просто безвыходное положение, - говорит Шилова, - Сейчас уже понимаю, что меня просто втянули, но тогда мне обещали всю необходимую помощь».

Как сообщает «Правда.ру» « Первая встреча, по словам Натальи, проходила в виде интервью: сторонников Навального очень интересовала ее работа в "Московском школьнике". Рассказ о некоторых мелких ошибках в работе комбината питания их не устроил. На втором интервью Шиловой попросту вручили готовый текст — выдуманный от начала до конца. «Там было настолько противоположно тому, что я рассказывала: было много домыслов, различных неточностей", - уточнила Наталья, добавив, что какие-либо правки в текст ей запретили вносить.»

«Записи ролика "под диктовку" оказалось недостаточно: представители ФБК потребовали сделать несколько заявлений для СМИ в обмен на помощь ее ребенку. – пишет издание "Политэксперт"

Также Шилова рассказала, что идея поставить фото «умытаза» в ролик принадлежала самому Навальному. Он решил, что это принесет «кучу просмотров». На деле же фейковое фото вызвало бурную критику в соцсетях и свело на нет "правдоискательский" пафос всего ролика.

Навальный и Соболь пообещали Шиловой, что щедро оплатят ее услуги. «Однако с выходом ролика о Шиловой все забыли. Денег, разумеется, обманутой женщине не дали. Более того, за появление в штабе Навального Наталье пригрозили травлей в соцсетях. Ответственность за ложную информацию также возложили на Шилову.Итогом скандала стало увольнение Натальи с работы. Денег на лечение сына не осталось, множились только долги».- пишет «Правда.ру»

После публикации псевдорасследования ФБК руководство «Московского школьника» провело видеоэкскурсию по предприятию. Она подтвердила, что все озвученные Шиловой обвинения – ложь.

Ранее Любовь Соболь развернула бурную кампанию по дискредитации предпринимателя Евгения Пригожина и компании «Конкорд». Она возложила на бизнесмена вину за вспышку кишечной инфекции в детских садах и школах Москвы. Даже то, что Роспотребнадзор уже установил виновника (им стал липецкий производитель молочной продукции), не помешало «расследователям» распространять клевету.

Причина для такой массированной травли стала ясна в середине февраля. Евгений Пригожин рассказал журналистам, что Навальный просил у него 300 млн рублей в обмен на прекращение информационной кампании. Бизнесмен категорически отказался платить шантажисту деньги, после чего травля лишь усилилась.