Собянин: Некрасовскую линию полностью запустят в начале 2020 года

Некрасовскую линию полностью запустят в начале 2020 года. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал 3 апреля во время посещения строящейся станции "Юго-Восточная".

- Первая часть Некрасовской ветки от "Некрасовки" до "Косино" построена, идут пуско-наладочные работы. От "Косино" до "Авиамоторной" идет активное строительство - прокладка тоннелей, строительство станций, - сказал Сергей Собянин. - Прокладка тоннелей ведется новым способом - 10-метровыми щитами, что позволяет ускорить строительство и сэкономить ресурсы, обеспечить безопасность эксплуатации в дальнейшем. Считаем, что в начале 2020 года линия будет запущена в полном объеме.

Некрасовская линия, которая ранее называлась Кожуховской, проходит от станции "Авиамоторная" на шоссе Энтузиастов до станции "Некрасовка" в одноименном районе.

Некрасовскую линию полностью запустят в начале 2020 годаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первый участок Некрасовской линии метро от станции "Некрасовка" до "Косино" уже готов, там уже прошел технический пуск поездов и до конца 2019 года его откроют. На втором участке от "Косино" до "Авиамоторной" выполнена половина работ.

Планируется, что в первые годы эксплуатации Некрасовская линия будет напрямую подключена к Большой кольцевой линии (БКЛ). Кстати, станция "Нижегородская" позволит осуществить пересадку на БКЛ. Также пересадка будет и со станции "Косино" на "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.

Станция "Юго-Восточная" находится на пересечении Ферганской улицы и Самаркандского бульвара. Ожидаемый пассажиропоток - до 98 тысяч человек в сутки. Декор станции "Юго-Восточная" уже утвердили, особенностью станут белые светоотражающие плафоны-купола. Основными цветами в отделке станции станут бежевый, желтый, черный и серый. Пол планируется покрыть коричневым гранитом, а потолок - декоративной черной штукатуркой.

Ускорить строительство позволит прокладка тоннелей 10-метровыми щитамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Конкретно

Некрасовская линия метро станет одной из самых длинных среди строящихся сейчас в Москве. На участке длиной более 18,6 км будет девять станций: "Авиамоторная", "Нижегородская", "Стахановская" "Окская", "Юго-Восточная", "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".

Кстати

На базе станции "Юго-Восточная" создадут одноименный транспортно-пересадочный узел.

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