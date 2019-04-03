2019-04-03T15:39:29+03:00
Общество

В Подмосковье скоро начнется весенняя охота

Ее способы и сроки строго регламентированы
Игорь ПАВЛОВ
Поделиться:
После долгих зимних месяцев для многих охотников выбраться в лес - это целый ритуалПосле долгих зимних месяцев для многих охотников выбраться в лес - это целый ритуалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Помните, как у Розенбаума?

«Вечереет... И над озером летают утки. Разжирели. Утка осенью в большой цене».

Пожалуй, не только осенью, но и весной. После долгих зимних месяцев для многих охотников выбраться в лес - это целый ритуал. Пройти знакомыми тропами к озеру. Развести на берегу костерок. Встретить товарищей. Которые тоже страстные охотники и, значит, как писал Тургенев, отличные люди.

В этом году весенний сезон продлится десять дней, начиная с 13 апреля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, любителям охоты на пернатую дичь уже пора готовить ружья и снаряжение.

В частности, разрешается охота на токующих самцов глухарей на току, - рассказал он. - На самцов тетеревов из искусственного укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге, селезней уток из искусственного укрытия с подсадной уткой и на гусей из искусственного укрытия.

Напомним, что охотиться можно только тем, у кого есть охотничий билет единого федерального образца. А также разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевка с указанием нормы добычи.

Получить билет в Подмосковье могут охотники, которые постоянно зарегистрированы в регионе и не имеют непогашенной судимости. Подать заявление можно через МФЦ или портал государственных и муниципальных услуг Московской области, заполнив заявление в разделе «Выдача и аннулирование охотничьих билетов».

Документ готовится в течение пяти рабочих дней. Бесплатно. Срок его действия не ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Там, где подводные лодки паркуют?" В Delivery Club отправили учить географию стажера, пошутившего про подводную лодку "Курск"
В компании уверяют, что комментарий, который молодой сотрудник оставил под постом о "курином десанте в Самаре" никак не свзяан с шуткой про подлодку. Просто жертва ЕГЭ перепутала Мурманск и Курск
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24