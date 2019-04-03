В Подмосковье скоро начнется весенняя охота

Помните, как у Розенбаума?

«Вечереет... И над озером летают утки. Разжирели. Утка осенью в большой цене».

Пожалуй, не только осенью, но и весной. После долгих зимних месяцев для многих охотников выбраться в лес - это целый ритуал. Пройти знакомыми тропами к озеру. Развести на берегу костерок. Встретить товарищей. Которые тоже страстные охотники и, значит, как писал Тургенев, отличные люди.

В этом году весенний сезон продлится десять дней, начиная с 13 апреля. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, любителям охоты на пернатую дичь уже пора готовить ружья и снаряжение.

В частности, разрешается охота на токующих самцов глухарей на току, - рассказал он. - На самцов тетеревов из искусственного укрытия, вальдшнепов на вечерней тяге, селезней уток из искусственного укрытия с подсадной уткой и на гусей из искусственного укрытия.

Напомним, что охотиться можно только тем, у кого есть охотничий билет единого федерального образца. А также разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, разрешение на добычу охотничьих ресурсов и путевка с указанием нормы добычи.

Получить билет в Подмосковье могут охотники, которые постоянно зарегистрированы в регионе и не имеют непогашенной судимости. Подать заявление можно через МФЦ или портал государственных и муниципальных услуг Московской области, заполнив заявление в разделе «Выдача и аннулирование охотничьих билетов».

Документ готовится в течение пяти рабочих дней. Бесплатно. Срок его действия не ограничен.