Ремонт поликлиник Москвы обеспечит всем пациентам равные возможности

Москва запускает масштабное обновление районных поликлиник по решению мэра Сергея Собянина. С 2010 года в столице построили и реконструировали 110 медицинских учреждений - больниц, поликлиник, подстанций скорой медицинской помощи, роддомов. В ближайшие годы капитально отремонтируют 135 поликлиник. При этом 37 уже построили по новым стандартам. «Они стали более комфортными, а доступность медицинской помощи выросла в разы», - рассказал на заседании президиума городского правительства министр, руководитель Департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Капитальный ремонт городских поликлиник в полной мере отражает главные принципы программы развития столицы «Мой район». Для жителей каждого района обеспечиваются равные возможности на получение качественных услуг здравоохранения. Все это возможно вне зависимости от того, в каком районе города ты бы ни жил.

«БОЛЬНЫЕ БЫСТРЕЕ ПОПАДАЮТ НА ПРИЕМ К ВРАЧАМ»

На жизнь каждого района сильно влияет, казалось бы, обычный ремонт в обычной поликлинике. В районе Вешняки поликлинику № 175, филиал № 1, капитально отремонтировали в прошлом году. До этого четырехэтажное здание филиала, работавшее с 1973 года, с трудом вмещало пациентов. Теперь жителям района Вешняки стало проще получить необходимую медицинскую помощь.

- Сначала пришлось терпеть ремонт, признаться, мы даже бурчали, когда же он закончится, - говорят жители района Вешняки Сергей и его мама, пенсионерка Анна Леонидовна (сын сопровождает ее на прием к врачу. - Авт.). - Но зато сейчас в поликлинике чисто, уютно, нам комфортно здесь находиться. Раньше и врачей было меньше, больным приходилось дольше сидеть у кабинетов.

Кстати, после капитального ремонта в поликлинике работают уже 44 специалиста. Кроме того, если до обновления здания его фактическая мощность составляла 745 посещений, то теперь 1071 посещение в смену. Филиал № 1 отвечает требованиям программы «Доступная среда» для инвалидов. Здесь проводятся рентгенологические, лабораторные, ультразвуковые, электрокардиографические исследования. Во время ремонта учитывался «Московский стандарт поликлиники». То есть повысился комфорт медицинских услуг, созданы уютные зоны с кондиционерами, кулерами с водой, вендинговыми аппаратами.

Такое же обновление в районе Зябликово провели в поликлинике № 214, филиал № 1. Семиэтажное здание филиала на Ореховом бульваре открылось в 1979 году. Теперь здесь работают 102 врача. Для больных доступны рентгенологические, флюорографические, маммографические исследования, УЗИ-диагностика, эндоскопические исследования, клинико-лабораторные исследования.

«ДИАГНОСТИКА РАКА УПРОСТИТСЯ»

Свой ремонт ждут жители и медики расположенной в этом же районе Зябликово другой поликлиники.

- За последние сорок лет у нас капремонт не проводился, и нам он очень нужен, - говорит главный врач поликлиники № 214 Алла Ошнокова. - Надеемся, что после ремонта улучшится не только качество обслуживания, но и настроение пациентов, и врачам станет комфортнее работать. К примеру, для наших специалистов расширится зона кратковременного отдыха, там появится новая мебель. Ремонт позволит разместить в здании дополнительную тяжелую технику для компьютерной томографии (КТ) со сцинтиграфией. Этот диагностический комплекс выявляет метастазы даже на ранних стадиях онкологических заболеваний. Жители давно ждали ремонта поликлиники и обращались с этим вопросом к мэру Сергею Собянину. В этом году получим проект капремонта, а сами работы начнем весной 2020 года. Мэр слышит москвичей. Его слова не расходятся с делом. Ожидания жителей оправдались.

Качество медицинской помощи улучшается после ремонта и в детских поликлиниках. К примеру, в районе Теплый Стан обновили детскую поликлинику № 81, филиал № 2. Теперь здание рассчитано на 320 посещений в смену. Жители Теплого Стана могут пройти исследования - УЗИ (исключая эхокардиографию), рентген, лабораторные и функциональные методы исследования (ЭКГ, аллергопробы, ФВД).

- С маленьким ребенком неудобно далеко ездить к врачу, - говорит Анастасия, молодая мама из района Теплый Стан. - Наша поликлиника после ремонта стала комфортнее, можно с коляской спокойно прийти, переодеть малыша на специальном столике. Я довольна, что все рядом, внутри одного нашего района.

А в соседнем районе Коньково маленькие пациенты и их родители с нетерпением ждут обновления своей поликлиники.

- В нашем здании планируется капитальный ремонт с заменой всех коммуникаций, кровли, благоустройством территории, - рассказала начальник хозяйственной службы поликлиники № 81 Елена Шальнева. - В зонах ожидания сделаем небольшую перепланировку для удобства пациентов. Для инвалидов и мам с детскими колясками приведем в порядок существующие пандусы. У нас более 35 лет не было капремонта. Все эти годы проводился только текущий ремонт. Поэтому и врачи, и жители нашего района Коньково рады, что поликлиника полностью обновится.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новые медкомплексы и новый стандарт обслуживания

В ближайшие годы запланировано строительство шести комплексов для оказания экстренной медицинской помощи. Они появятся в крупнейших столичных клиниках. Среди них - городские клинические больницы имени В. В. Вересаева, имени В. М. Буянова, № 15 имени Н. Ф. Филатова, имени М. Е. Жадкевича, имени С. П. Боткина, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Сейчас возводится перинатальный корпус городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова и родильный дом в составе новой больницы в поселке Коммунарка.

В ближайшие годы столичные власти начинают второй этап внедрения нового стандарта поликлиник. Вместе с больницами их и дальше будут оснащать аппаратами УЗИ, эндоскопической техникой, холтерами для мониторирования артериального давления, рентген-комплексами, маммографами и другим дополнительным оборудованием. А внутри зданий все обустроят так, что пациентам станет удобнее там находиться, а врачам - комфортнее работать.