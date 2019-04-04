Шереметьево начал обслуживание пассажиров с электронными посадочными талонами

В аэропорте "Шереметьево" начали обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами на внутренних воздушных линиях.

- Новый сервис позволит пассажирам сэкономить время, исключит необходимость печати посадочного талона и риск его утери, упростит и ускорит процедуру предполетных формальностей, - рассказали в пресс-службе Шереметьево.

Теперь пассажиры смогут оформить электронный посадочный талон и одновременно зарегистрироваться на рейс на сайте авиакомпании. Также это можно сделать через мобильное приложение авиаперевозчика. Электронный посадочный талон можно получить на мобильное устройство.

Новый сервис позволит пассажирам сэкономить время, исключит необходимость печати посадочного талона и риск его утери. Фото: пресс-служба Шереметьево

Если пассажиру будет необходимо, то он сможет распечатать электронный посадочный талон на специальных устройствах репринта, которые установлены возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево.

Проверять электронный посадочный талон в аэропорту будут в два этапа. Первый (предполетный досмотр) - сотрудники службы авиационной безопасности аэропорта проведут проверку и верификацию документов с использованием автоматизированной системы контроля. Второй (в "стерильной зоне) - предъявить электронный талон нцжно на выходе для посадки на борт воздушного судна, его проверит диспетчер с помощью специальной системы контроля.

Если пассажиру будет необходимо, то он сможет распечатать электронный посадочный талон на специальных устройствах репринта, которые установлены возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево. Фото: пресс-служба Шереметьево

- В целом, пассажиры могут зарегистрироваться на рейс онлайн, а также в аэропорту на стойках регистрации или в киосках саморегистрации. Для регистрации понадобятся авиабилет и паспорт. Если билет электронный — только паспорт, - уточнили в пресс-службе Шереметьево.