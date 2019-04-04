Французский реабилитационный центр откроют в Москве в 2022 году

В столичном Сколково откроют французский реабилитационный центр. Соответствующее соглашение 4 апреля подписали генеральный директор Фонда Международного медицинского кластера Михаил Югай и генеральный директор Orpea Group Ив Ле Ман. В церемонии подписания принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

- У нас появляется еще один ключевой партнер. Это важное направление - высокотехнологичной медицинской реабилитации. В наших целях - развитие онкологической и кардиологической помощи, продление жизни людей. Все эти вызовы требуют серьезного пересмотра системы реабилитационной помощи. Нам важны ваши технологии, подготовка кадров. Надеюсь, что этот проект будет интересным и успешным, как для Orpea Group, так и для Москвы, - сказал Сергей Собянин.

- Это первый проект в России и Москве. Реализовать мы его сможем только благодаря совместным усилиям. Также нам важно передать знания и опыт вашим коллегам, которые будут работать по стандартам новой клиники, - сказал генеральный директор Orpea Group Ив Ле Ман.

Создавая реабилитационный центр в Сколково, Orpea Group внесет свой вклад в развитие реабилитационной индустрии, в том числе путем распространения современных технологий и обучения российских специалистов.

Планируемая площадь Центра высокотехнологичной реабилитации Clinea составит 10 000 кв.метров. В нем будет стационар на 200 коек и амбулаторное отделение (дневной стационар) на 50 коек. В клинике будут работать и французские специалисты, при открытии центра их будет работать 30%, они поделятся опытом с российскими коллегами, а со временем количество иностранных врачей станет меньше.

Основные направления в реабилитационном центре - это кардиология, неврология, онкология, нарушение обмена веществ, ортопедия. Пациенты смогут пройти лечение, реабилитацию, профилактическое медицинское обследование, которое соответствует стандартам HAS (принятые во Франции).

В составе реабилитационного центра будет клиника спортивной медицины, где лечение смогут получить спортсмены-профессионалы, получившие травмы. В новой клинике Сколково планируют осуществлять научную и образовательную деятельность. Ученые смогут провести исследовательские программы в области реабилитации. А для российских коллег проведут тренинги, курсы подготовки и повышения квалификации (для врачей медсестер, фармацевтов и медицинских техников).

Открыть клинику планируют в 2022 году. Обслуживаться в ней смогут порядка 3500 человек в год.