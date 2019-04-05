Центр Москвы избавляют от долгостроев и заброшенных промзон

Центр Москвы за последние годы заметно изменился. Во многих районах созданы благоустроенные общественные пространства, открываются детсады, школы, спортивные комплексы. Миллионы горожан и туристов отдыхают и гуляют в центре, в том числе на уличных фестивалях. Только за прошлый год на площадках «Московских сезонов» побывали 65 миллионов гостей. О том, что уже сделано и что планируется в ближайший год по программе комплексного обустройства и развития центра города, рассказал на пресс-конференции в Информационном центре правительстве Москвы руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

«ЛУБЯНКУ» И «КРОПОТКИНСКУЮ» ОБНОВЯТ

На центральных станциях метро ремонт проводят без закрытия движения. В прошлом году построили и обновили 46 различных сооружений подземки. Среди них - станции Большого кольца метро «Деловой центр» и «Шелепиха». В порядок привели станции «Воробьевы горы», «Марксистская» и «Тургеневская». До конца этого года капитально отремонтируют и реконструируют еще 14 сооружений метро. К примеру, пассажирам станет удобнее и комфортнее на станциях «Лубянка», «Красные Ворота» и «Кропоткинская».

Фишкой центра столицы стали красивые общественные пространства. По программе «Моя улица» в 2018-м обустроили и озеленили четыре площадки - проход к парку Горького со стороны Ленинского проспекта, территория храма Воскресения на Кадашах и площадь около станции метро «Улица 1905 года». Еще 6 площадок приведены в порядок префектурой ЦАО, в числе которых Боенский сквер, сквер на Красногвардейском бульваре, Зоологический бульвар, пространства около метро «Бауманская» и на Старой Басманной улице. А в этом году появятся обновленные восемь общественных пространств с ремонтом 318 зданий по программе «Развитие городской среды» и «Развитие транспортной системы». В списке улицы Ильинка, Рождественка и Озерковская набережная. Еще по восьми адресам работы проведет префектура ЦАО вместе с Департаментом природопользования столицы. В этом списке, например, скверы на Рабочей улице и в Большом Факельном переулке.

В ОТСЕЛЕННЫХ ЗДАНИЯХ ИДЕТ КАПРЕМОНТ

В некоторых районах центра столицы остаются долгострои и отселенные ветхие здания. Их приводят в порядок как городские власти, так и инвесторы. Из более чем 700 недостроенных сооружений по всей Москве более 200 находятся в ЦАО. Сейчас уже более 100 таких адресов уже исключены из списка. По некоторым из них вновь началось строительство или уже завершилось, по другим - площадка освобождается.

Отселенных домов на центральных улицах тоже с каждым годом становится меньше. В 2018-м привели в порядок 10 таких зданий. В восьми из них сделали капитальный ремонт, а в одном доме-памятнике провели реставрацию. По словам Сергея Левкина, шесть лет назад в центре города находилось 116 освобожденных старых зданий. Во время ревизии власти определили, какие объекты можно считать культурным наследием, ценными по своей архитектуре или обычными постройками. За эти годы и город, и инвесторы восстанавливают историческую Москву. В этом году в планах обновить еще 14 отселенных зданий.

СТОЯНОК СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Для развития Центрального округа столицы приоритетными стали редевелопмент промзон, строительство особо значимых сооружений и сокращение долгостроев. При этом в исторических районах создаются и дополнительные парковочные места одновременно с новыми общественными зданиями и жилыми домами. Инвесторы обязаны обеспечить новостройки стоянками. К примеру, за прошлый год в центре города открылось 5413 машино-мест, в том числе две парковки в деловом центре «Москва-Сити». А в этом году планируется обустроить еще 3918 машино-мест.

ЦИФРЫ

В Центральном округе Москвы в 2018 году:

- 40 зданий общей площадью 735,4 тысячи квадратных метров построено, в том числе в производственно-коммунальных зонах;

- 19 зданий капитально отремонтировано, среди них театр «Около дома Станиславского» и московский театр «Современник».

В 2019 году:

- 39 зданий планируется построить, в том числе 11 жилых домов, включая корпуса по программе реновации; 2 медицинских объекта, в том числе детско-взрослую поликлинику на 320 посещений; 7 сооружений в спортивном комплексе «Лужники»; 6 гостиниц, среди которых гостиничный комплекс «Царев сад» на Софийской набережной;

- 9 зданий капитально отремонтируют. Среди них - детская музыкальная школа имени Глиэра на Большой Якиманке и спортивная школа олимпийского резерва во 2-м Щемиловском переулке.