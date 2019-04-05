Установлены причины аварии на дамбе "Канала имени Москвы" в Тушино

Специалисты закончили расследование причин аварии 10 января на дамбе, расположенной на участке "Канала имени Москвы", когда затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе. Это произошло в результате размыва дамбы, тогда разрушился ее низовой откос, был провал грунта, и, как следствие, нарушилась целостность напорной дамбы "Канала". В итоге из ее тела было вымыто около 3000 куб. м грунта, что сопоставимо с объемом 200 самосвалов. Именно поэтому для ликвидации аварии пришлось доставить песок на более 160 грузовых машинах. После ЧП специалисты два месяца выясняли, что же произошло. Сначала нужно было дождаться теплой погоды, убрать снег, лед, иловые наносы, а затем демонтировать дамбу и вскрыть дно "Канала".

- Причиной январской аварии на дамбе "Канала имени Москвы" стали недочеты при проектировании Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе, а также низкое качество строительно-монтажных работ и материалов при его возведении в 2000 году, - об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы". - К таким выводам пришла межведомственная комиссия Ространснадзора, проводившая расследование ЧП.

Тоннель был возведен в 2000 году. Однако уложен грунт был неплотно, вымывался, образовывались пустоты, в результате чего появлялись просадки и повреждения верхних слоев.

Окончательные работы по восстановлению поврежденного гидротехнического сооружения закончат в июне 2019 года, тогда же начнут судоходство на участке между шлюзами №7 и №8. Значит ли это, что сдвинутся сроки навигации по Москва-реке? Нет, на внутренних водных путях Московского бассейна не изменятся. Перевозки по рекам в центре России начнутся по графику – 24 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Движение по Тушинскому тоннелю, закрытому после прорыва дамбы, было открыто

Желтый фонтан воды хлынул из дамбы на улице Сходненской утром в четверг, 10 января. Поток рванул на окрестные улицы. За считанные минуты был затоплен Тушинский тоннель. Движение по нему сейчас полностью ограничено (подробности)