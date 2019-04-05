В Доме музыки открыли новый зал с уникальной системой управления звуком

В Московском международном Доме музыки прекрасные залы, но не хватало еще одного - для репетиций. По просьбе творческих коллективов был создан новый зал с уникальной системой управления звуком. На открытие 5 апреля приехал мэр Москвы Сергей Собянин и народный артист СССР Владимир Спиваков.

- Владимир Теодорович говорил: "Нет у нас репетиционного зала. Но есть заброшенное сооружение. Отремонтируем. Приведем в порядок и будем тут репетировать". Планировался самый минимальный ремонт. Мы предложили мусор убрать и навести порядок. И вот за несколько лет Дом музыки и Москва получили новое культурное пространство мирового уровня. И для репетиций, и для проведения концертов, и для записи, и для трансляции в интернет, - рассказал Сергей Собянин.

Оркестр сыграл классические произведения Петра ЧайковскогоФото: Алиса ТИТКО

- Получилось чудо, - подтвердил Владимир Спиваков. - Я тогда показывал вам зал и говорил: "Как здесь может поместиться 200 человек?" И вы сказали: "Все понятно". После этого началось ускорение по работам.

Новый зал создали на первом этаже, помещение ранее использовалось под хозяйственно-складские нужды. В нем сделали ремонт, оснастили зал уникальной системой управления звуком, позволяющей воплощать самые смелые творческие замыслы дирижеров и постановщиков. Использование комплекса электроакустической коррекции звука поможет добиться идеального ансамбля и интонации музыкального коллектива. 30 механических подъемников позволяют изменять высоту и геометрию сцены, приспосабливая ее для любого творческого коллектива. Система видеопроекции позволяет не только создавать художественно-постановочное оформление концертов и спектаклей, но и осуществлять показы кинофильмов и прямые трансляции мероприятий в сети Интернет.

Один из первых мини-концертов был продемонстрирован мэру города Сергею Собянину, оркестр сыграл классические произведения Петра Чайковского.

Новый зал размером 20х24 м и высотой 9 м имеет прямоугольно-ломанную форму. При необходимости одновременно на сцену зала могут выйти до 120 музыкантов и 80 хористов. Также оборудованы фойе, гардероб, комнаты для хранения инструментов.

Интересно знать

- Московский международный Дом музыки был построен по инициативе выдающегося музыканта и общественного деятеля Владимира Спивакова. Здание со скрипичным ключом на крыше возвели на Космодамианской набережной Москвы-реки. Открылся Дом музыки в 2002 году и стал первым и единственным в России центром исполнительских искусств (по аналогии с Кеннеди-центром в Вашингтоне);

- в комплексе три зала – Светлановский, Камерный и Театральный. Здесь проводят концерты и спектакли, крупные международные форумы и творческие вечера;

- за 17-летнюю историю Дома музыки на его сцене выступали такие звезды мировой оперы как Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Монсеррат Кабалье, Анна Нетребко, Джесси Норман, Рене Флеминг, Дмитрий Хворостовский, Мария Гулегина и многие другие.