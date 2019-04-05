Новое исследование британских ученых: электронные сигареты не стимулируют подростков к курению табака

Как только на рынке появились электронные сигареты, за голову схватились не только эксперты в области здравоохранения, но и родители подростков. Хотя в вейпах не содержится табак, и в ряде стран Запада они официально рекомендованы как менее вредная альтернатива курению, в обществе закрепился миф, что вейпинг подсаживает людей на никотин и заставляет их переходить на обычные сигареты.

Чтобы разобраться, как электронные сигареты влияют на организм человека, ученые со всего мира занялись исследованием этого вопроса. В итоге Национальная служба здравоохранения Великобритании доказала, что электронные сигареты – один из самых эффективных способов отказаться от курения. В подтверждение этому – их последнее исследование, которое проясняет очень важный момент: электронные сигареты не могут стать «трамплином» к постоянному употреблению табака!

Исследование британских ученых из Университета Кардиффа, проведенное по заказу Национального института общественного здравоохранения Великобритании, опубликовано в журнале Tobacco Control. На протяжении 17 лет ученые изучали отношение подростков к курению на фоне растущей популярности бестабачных вейпов и пришли к выводу что существование электронных сигарет никак не повышает интерес подростков к табаку.

В исследовании подробно говорится, что, например, число подростков, которые пробуют курить сигареты или считают, что курить – это нормально, становится все меньше. И это при том, что бестабачные вейпы становятся настоящим мейнстримом в современном обществе.

- Негативное отношение к курению среди молодежи продолжило расти в тот период времени, когда мы увидели рост использования электронных сигарет в обществе, - отметил доктор Грэм Мур из Центра по разработке и оценке комплексных мер по улучшению общественного здравоохранения. - Эти результаты свидетельствуют о том, что опасения насчет возрождения курения среди молодежи из-за роста потребления электронных сигарет на сегодняшний день необоснованны.

Эксперты также подчеркнули, что свои исследования они проводили одновременно и с «нерегулируемым ростом потребления электронных сигарет» между 2011 и 2015 годами. Но изучение темы будет продолжено.

- Свойства электронных сигарет и условия, в которых они реализуются и используются, быстро меняются, и мы должны продолжать внимательно следить за тем, как они влияют на молодежь, - объясняет Мур. - Тем не менее, это исследование демонстрирует успех усилий общественного здравоохранения по сокращению курения среди молодежи за последние 20 лет и не дает никаких доказательств того, что электронные сигареты открывают двери к курению табака.

- Это исследование дает важную информацию об отношении молодых людей к курению в то время когда распространенность курения среди этой возрастной группы падает, несмотря на рост популярности электронных сигарет, - подчеркивает директор Программы исследований общественного здравоохранения (PHR) NIHR профессор Мартин Уайт. - Тем не менее, курение сигарет по-прежнему является основной причиной плохого состояния здоровья и смерти в Великобритании. Это напоминает нам о необходимости и дальше проводить дополнительные исследования в этой области, а также для информирования жителей о проведении мероприятий, направленных на предотвращение распространения курения и отказу курения среди молодежи.

Подводя итоги исследования, обрисуем общую картину отношения британских подростков в табакокурению. Наибольшее ускорение отрицательного восприятия сигарет тинейджерами началось с 2011 года. С 1998 по 2015 годы количество регулярно курящих школьников упало с 19% до 5%.

- Эти результаты свидетельствуют о том, что страхи насчет возобновления курения табака среди молодежи из-за роста потребления электронных сигарет не имеют под собой оснований, - заявил доктор Грэм Мур из Центра разработки и оценки комплексных мер по улучшению общественного здравоохранения. - Проведенное исследование лишний раз демонстрирует успех усилий общественного здравоохранения по сокращению курения среди молодежи за последние 20 лет и не дает никаких доказательств того, что электронные сигареты прокладывают путь табакокурению.

КОНКРЕТНО

Три интересных факта об исследование британских ученых

Исследование ученых Кардиффского университета длилось с 1998 по 2015 годы. За этот период в Великобритании доля подростков, когда-либо пробовавших сигареты, снизилась с 60 до 19 процентов. Заметно сократилась и доля курильщиков этого возраста - с 19 до 5 процентов.

В исследовании изучались данные 248 324 подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Это были девушки и молодые люди из Англии, Уэльса и Шотландии, которые участвовали в национальных опросах с 1998 по 2015 годы.

Если в 1999 году только 70 процентов подростков не видели в курении ничего зазорного, то уже в 2015 году тинейджеров с таким мнением осталось лишь 27 процентов.