Как открыть свой бизнес в Москве в 2019 году: Где получить бесплатную консультацию, какие документы потребуются

Пока сидела в декрете с ребенком, начала подрабатывать дома шитьем одежды. Поскольку заказов с каждым днем становится больше, хочу открыть небольшую швейную мастерскую. Но непонятно, как официально открыть свое дело в Москве в 2019 году. Слышала, что новички могут получить бесплатные консультации в специальных центрах. Куда обращаться и какие документы для этого нужны?

Мария Кулешова. Южный округ.

Открыть свой бизнес в Москве в 2019 году могут желающие горожане с помощью специальных городских служб. Как сообщили в правительстве Москвы, в каждом округе столицы работают центры услуг для бизнеса (ЦУБ). В любом из 15 центров (см. адреса ниже) можно получить бесплатную консультацию лично, по телефону или с помощью специального онлайн-сервиса. Сюда могут обратиться как действующие предприниматели, так и те, кто пока только думает об открытии собственной фирмы. Московская регистрация не обязательна. Но при этом специалисты столичных ЦУБ, например, не смогут помочь с запуском бизнеса в другом регионе.

ЧЕМ ПОМОГУТ

В центре начинающим предпринимателям, готовым открыть свое дело в Москве в 2019 году:

- объяснят, как подготовить документы для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО);

- расскажут о финансовой помощи для начинающих предпринимателей-участников городских программ субсидирования, гарантийной поддержки, льготных займов для стартапов;

- ответят на вопросы по ведению бизнеса, по трудовому и гражданскому законодательству, бухгалтерскому учету;

- расскажут о льготной аренде помещений в собственности Москвы;

- сообщат о наличии свободных офисов в городских технопарках;

- помогут получить на срок от одного дня до 12 месяцев рабочее место в одном из шести коворкинг-центров ГБУ «Малый бизнес Москвы» (если пока новичку не нужен большой офис);

- помогут составить заявление для перехода предприятия на упрощенную или патентную систему налогообложения;

- предложат пройти обучение в «Стартап-школе» или в «Онлайн-академии».

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ

Чтобы открыть свое дело в Москве в 2019 году, для бесплатной консультации в ЦУБ паспорт не нужен. Посетителю достаточно назвать свои фамилию, имя, отчество, контактные данные. Документы могут потребоваться, если житель оформляет заявку на денежную помощь из городского бюджета или на подготовку документов для регистрации своего предприятия.

ВЫБИРАЕМ ЛЮБОЙ УДОБНЫЙ ЦЕНТР

Городские центры услуг для бизнеса работают по единому графику - с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45. В МФЦ - с понедельника по воскресенье с 10.00 до 22.00. Обращаться можно по таким адресам:

Центральный округ

ул. Радио, д. 20, ст. м. «Бауманская»

Северный округ

пр-д Соломенной Сторожки, д. 5, корп. 1, ст. м. «Динамо»

Северо-Восточный округ

пр-т Мира, д. 119, стр. 63 (Техноград), ст. м. «ВДНХ»

Восточный округ

ул. Средняя Первомайская, д. 3, ст. м. «Первомайская»

Юго-Восточный округ

Волгоградский пр-т, д. 42, ст. м. «Текстильщики»

Южный округ

ул. Автозаводская, д. 1, ст. м. «Автозаводская»

Западный округ

Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 2, ст. м. «Раменки»

Юго-Западный округ

ул. Каховка, д. 37, стр. 1, ст. м. «Новые Черемушки»

Северо-Западный округ

ул. Ирины Левченко, д. 2, ст. м. «Октябрьское поле»

Зеленоград

ул. Юности, д. 8, ст. м. «Ховрино», далее автобусом № 400Э до остановки «Студенческая»

Новая Москва

г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 1, корп. 1, ст. м. «Теплый стан»

Дополнительные офисы ЦУБ:

Новоясеневский пр-т, д. 1 (флагманский МФЦ), ст. м. «Теплый стан»

ул. Покровка, д. 47 (Цифровое деловое пространство), ст. м. «Курская»

Походный пр-д, д. 3, стр. 2 (налоговая инспекция № 46), ст. м. «Сходненская»

Пресненская наб., д. 2, этаж 1 (флагманский МФЦ), ст. м. «Деловой центр»

ЧТО ЕЩЕ

Консультацию о том, как открыть свое дело в Москве в 2019 году, также можно получить:

- по телефону - (495) 225-14-14, в будни с 9.00 до 18.00;

- через онлайн-сервис на сайте mbm.ru;

- лично, не выходя из своего дома или офиса. Для этого можно воспользоваться электронной услугой «Выездной консультант» на сайте «Малый бизнес Москвы». Здесь в специальной форме нужно указать свои личные данные, контактный телефон и почту, забронировать дату и время. Потом специалисты приедут к вам сами по онлайн-заявке.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

8 апреля - Департамент торговли и услуг Москвы;

9 апреля - Департамент экономической политики и развития Москвы;

10 апреля - Департамент города по конкурентной политики Москвы;

11 апреля - Департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы;

12 апреля - Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Правда ли, что в центре столицы закроют стадион «Красная Пресня»?

Около Дома правительства недалеко от метро «Краснопресненская» много лет находится стадион «Красная Пресня». Многие жители нашего района приходят туда заниматься, играть в футбол, в том числе и с детьми. Слышали, что здесь хотят построить ледовый центр, а стадион закрыть. Правда ли это и что появится на этом месте?

Елена Валерьевна, ул. Заморенова.

За разъяснениями мы обратились в Москомархитектуру.

- Около стадиона «Красная Пресня» рядом с футбольным полем на Дружинниковской улице, вл. 18 планируется построить Ледовый центр общей площадью порядка 16 тысяч квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ведомства. - По проекту в нем планируется разместить трансформируемую ледовую арену. Она будет работать как классическая площадка для соревнований с трибунами на один или два сектора, или как отдельные площадки для хоккея и керлинга. Кроме того, ее можно использовать и для концертов. Трибуны рассчитана на 2,4 тысячи зрителей.

Архитекторы предлагают три варианта фасадов с облицовкой панелями белого цвета в одном архитектурном стиле с соседним зданием эпохи неоклассики - Домом правительства РФ. Ледовый центр будет трехэтажным. На первом уровне - спортивная площадка, на втором - входы для зрителей и административные помещения, на третьем - коммерческие офисы под аренду. Кроме того, в здании откроется подземная парковка. Эксперты Архсовета предложили авторам пересмотреть внутреннюю планировку здания и его объемы, а также добавить в проект «зеленую» кровлю на здании. В итоге концепцию Ледового центра отправили на доработку. В ближайшее время обновленный проект еще раз будет представлен на заседании Архсовета столицы.

Где пройдут собрания участников реновации?

В нашем районе открыли выставку проектов новых кварталов после сноса домов реновации. В управе сказали, что свои вопросы по экспозиции жители смогут задать на общем собрании. Но объявления об этом мы пока не видели. Хотелось бы узнать, где будут проходить собрания по проектам реновации?

Екатерина Анатольевна, ул. Николая Химушина.

На этот вопрос в Стройкомплексе столицы ответили так:

- Собрания участников публичных слушаний в первых шести районах Москвы пройдут в один день - четверг, 11 апреля, в 19.00 по таким адресам:

- в районе Ивановское - в здании школы № 922 (Федеративный пр-т, д. 37А);

- в районе Метрогородок - в технологическом колледже № 21 (ул. Вербная, д. 4, стр. 1);

- в районе Очаково-Матвеевское - в актовом зале школы № 2025 «Школьное отделение № 3» (ул. Озерная, д. 27, корп. 2);

- в районе Солнцево - в концертном зале «ТКС «Солнцево» (ул. Богданова, д. 50);

- в районе Северное Тушино - в школе № 827 (ул. Героев Панфиловцев, д. 35, корп. 2);

- в районе Митино (Новобратцевский) - в школе № 1190 (Пятницкое ш., д. 21А).

Везде начало регистрации участников - 18.00. На собраниях выступят архитекторы проектов. Жители смогут задать вопросы по будущей застройке, транспорту, социалке, экологии в районе реновации. Предложения и замечания участников обсуждения будут записываться и по возможности учитываться в окончательном варианте проекта кварталов каждого района.

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.